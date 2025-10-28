Diego Santilli cumplió su promesa y se rapó en vivo tras el triunfo electoral

El clima postelectoral en La Libertad Avanza estuvo marcado por la euforia y el humor. Entre festejos y balances, uno de los momentos más comentados fue el del diputado provincial electo Diego Santilli, quien decidió cumplir su particular promesa de campaña: raparse en vivo si lograba la victoria en la provincia de Buenos Aires.

La promesa que nació en plena campaña

Durante la campaña legislativa, Santilli había lanzado una frase que mezclaba humor y compromiso político: “Si lo damos vuelta, me pelo”. La promesa surgió en un contexto difícil para el oficialismo, luego de la derrota por 14 puntos en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Además, la consigna tenía un guiño hacia su compañero libertario José Luis Espert, cuya imagen —calvo— era la principal en la boleta bonaerense. De ahí nació el eslogan “para votar al colorado, marcá al pelado”, que se viralizó en redes y en actos proselitistas.

El momento del rapado en vivo

Santilli asistió este lunes 27 de octubre al canal de streaming Carajo, donde había surgido la iniciativa, y cumplió con lo prometido. En medio de risas y aplausos, un barbero lo rapó en vivo durante la transmisión de “La Misa”, el programa principal del canal.

El encargado de llevar adelante el corte fue Darío Del Casale, conocido como el Tano de Il Figaro. Pero el ex vicejefe de gobierno porteño no fue el único: el conductor del programa, Daniel Parisini (El Gordo Dan), también se sumó al desafío y terminó pelado frente a cámara, junto con otros integrantes del staff.

La reacción y el clima libertario tras las elecciones

Santilli llegó a los estudios acompañado por la diputada electa Karen Reichard y el presidente del bloque en Diputados, Christian Ritondo. La escena reflejó la alegría generalizada dentro del espacio libertario tras los resultados del 26 de octubre.

Mientras se cumplían promesas en tono distendido, las variables económicas acompañaban el ánimo oficialista:

El dólar bajó su cotización y cerró en $1.460 .

bajó su cotización y cerró en . Los bonos subieron hasta 50% a lo largo del día.

subieron hasta a lo largo del día. El Riesgo País cayó 400 puntos.

Estos datos reforzaron la sensación de alivio y optimismo dentro del Gobierno y entre los militantes de La Libertad Avanza.

La nueva etapa política de Santilli

Tras el triunfo, Diego Santilli asumirá su banca el próximo 10 de diciembre, junto a los nuevos diputados y senadores que ampliarán el bloque libertario en el Congreso.

El resultado electoral consolidó el objetivo planteado por Javier Milei: mantener un tercio legislativo que permita sostener los vetos presidenciales y garantizar el equilibrio fiscal. Con la nueva conformación, La Libertad Avanza quedó incluso cerca del quórum propio, dependiendo de futuros acuerdos parlamentarios.

En medio de este nuevo escenario político, Santilli luce su nueva imagen rapada, símbolo de una promesa cumplida y de un cierre de campaña que combinó humor, compromiso y festejo.