¡DiDi No Funciona! Guía 2025 para Resolver las Fallas Más Comunes de la Aplicación

Si al intentar pedir un viaje o acceder a tu saldo te topaste con el temido mensaje de “Error de red” o te encontrás con la app congelada, no estás solo. La aplicación de DiDi, una de las plataformas de movilidad más usadas, no es inmune a fallos técnicos. Recientemente, una falla generalizada de DiDi afectó a miles de usuarios y conductores, por lo que es vital que sepás cómo actuar ante los problemas más frecuentes en este 2025.

Acá tenés una guía precisa y actualizada para entender y solucionar la temida falla aplicación DiDi.

1. Falla masiva o caída del sistema (Error de red/Servicio no conectado)

Este es, sin duda, el problema más frustrante, ya que escapa a tu control como usuario o conductor. Recientemente, a mediados de octubre, se reportó una caída global que afectó a varios servicios (DiDi Viajes, DiDi Food, DiDi Finanzas) y regiones, concentrándose la mayor parte de los reportes en México, pero con impacto en otros países de Latinoamérica.

Síntomas Comunes de una Falla Generalizada:

Mensaje: “Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.”

Imposibilidad de iniciar sesión o cargar la pantalla principal.

Cobros dobles o retenciones temporales.

Cancelaciones automáticas de viajes.

Fallas para acceder a DiDi Finanzas (Billetera o Préstamos).

Qué tenés que hacer:

Usuario (Pasajero/Conductor) Solución Paso 1: Verificar el Estado Consultá las redes sociales oficiales de DiDi (Twitter/X o Facebook) para ver si hay un comunicado. También podés revisar sitios de monitoreo de fallas como Downdetector. Paso 2: Esperar y Reintentar En casos de fallas masivas, la solución la tiene el equipo técnico de DiDi. La empresa suele restablecer el servicio gradualmente a lo largo del día. Reintentá iniciar la app o pedir un servicio cada 30 minutos. P3 (Cobros Dobles): Contactar a Soporte Si el viaje se completó fuera de la app (pago en efectivo) y después te llega un cargo a tu tarjeta, guardá el comprobante de pago en efectivo. Ingresá a la sección Ayuda de tu app y usá el Chat en Vivo 24/7 para reportar el doble cargo.

Importante: La empresa aseguró en comunicados recientes que estos fallos suelen ser de índole técnica (actualizaciones de sistema, servidores) y no operativa o de seguridad.

2. Problemas de conexión y GPS (No se encuentra conductor)

A veces, la falla aplicación DiDi no es generalizada, sino un problema de conexión entre tu dispositivo y el servidor de la plataforma.

Problema Solución Detallada No podés solicitar un viaje Reiniciá tu Conexión: Desactivá y volvé a activar el Wi-Fi o los datos móviles. Asegurate de tener una señal fuerte (4G o 5G). GPS impreciso o error de ubicación Activá la Alta Precisión: Andá a la configuración de tu teléfono, buscá Ubicación o GPS y asegurate de tener activado el modo de “Alta Precisión” o “Mejor Precisión” (que usa Wi-Fi, redes móviles y GPS). Limpiá la Caché: En la configuración de tu móvil, buscá Aplicaciones, seleccioná DiDi y elegí Almacenamiento > Borrar caché. La app se congela o está muy lenta Actualización Pendiente: Verificá en la Google Play Store o la Apple App Store que tengás la última versión. Si no es el caso, actualizá inmediatamente. Reiniciá el Teléfono: Una solución clásica que elimina procesos en segundo plano.

3. Fallas específicas de la cuenta o el pago

Estos errores impactan directamente en tu capacidad para usar el servicio o resolver transacciones.

Si sos un Pasajero

Pago con Tarjeta Rechazado: Esto casi siempre es un problema entre tu banco y la plataforma. Verificá que la tarjeta no haya expirado o no tenga límites de saldo. Si el rechazo persiste, agregá un método de pago alternativo (otra tarjeta, saldo DiDi, o efectivo).

Esto casi siempre es un problema entre tu banco y la plataforma. Verificá que la tarjeta no haya expirado o no tenga límites de saldo. Si el rechazo persiste, agregá un método de pago alternativo (otra tarjeta, saldo DiDi, o efectivo). Problemas para Iniciar Sesión: Usá la opción “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio. Si eso falla, verificá que tu número de celular esté bien escrito.

Si sos un Conductor (Socio)

Problemas con el Registro/Documentos: Si tus documentos tardan más de 24 horas en ser aprobados, es posible que las fotos no sean legibles o no se vean las 4 esquinas. Revisá que la iluminación sea buena y que el texto sea claro.

Si tus documentos tardan más de 24 horas en ser aprobados, es posible que las fotos no sean legibles o no se vean las 4 esquinas. Revisá que la iluminación sea buena y que el texto sea claro. No te aparecen viajes/solicitudes: Dentro de la app DiDi Conductor, andá a tu perfil y seleccioná Ayuda. Ahí podés encontrar la opción “Probar la conexión” que te dirá si hay algún inconveniente de conectividad o si la app necesita una optimización.

Dentro de la app DiDi Conductor, andá a tu perfil y seleccioná Ayuda. Ahí podés encontrar la opción “Probar la conexión” que te dirá si hay algún inconveniente de conectividad o si la app necesita una optimización. Inconvenientes con el Incentivo/Ganancias: Las causas suelen estar relacionadas con no cumplir los requisitos (tasa de aceptación, tasa de viajes finalizados, horas conectadas). Revisá los detalles del incentivo en la sección de Ganancias de tu app.

¿Cómo contactar a DiDi cuando la falla persiste?

Cuando ya intentaste todo lo anterior y la falla aplicación DiDi no se resuelve, debés acudir a los canales oficiales. La plataforma ofrece soporte las 24 horas del día.