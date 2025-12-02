Diciembre 2025: ¿Quiénes recibirán aumentos, bonos y qué montos paga ANSES?

Durante diciembre de 2025, el sistema previsional argentino vivirá una jornada significativa, con la ANSES anunciando un ajuste general de 2,34% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, se confirma la continuidad de un bono extraordinario dirigido a un grupo específico de beneficiarios, mientras que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios.

Detalles del ajuste y su aplicación

Este aumento se determinó en función de la variación del IPC de octubre y fue oficializado a través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025. Diciembre se presenta como un mes en el que se combinan aumento de haberes, aguinaldo y bonos, generando expectativas sobre quiénes acceden a cada componente y cuáles serán los montos efectivos.

Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino

El primer grupo relevante son los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para ellos, el nuevo aumento del 2,34% se aplicará junto al pago del medio aguinaldo. Un segmento particular también recibirá el bono de $70.000.

En diciembre de 2025, un jubilado que percibe la mínima en ANSES cobrará un total aproximado de $581.319,39.

Este monto final se compone de tres partes: el haber mensual con aumento, el medio aguinaldo y el bono de refuerzo.

Desglose del cobro en Diciembre 2025

Concepto Monto Estimado Detalle Jubilación Mínima $340.879,59 Incluye el aumento del 2,34% (basado en la inflación de octubre). Aguinaldo (SAC) $170.439,80 Es el 50% del haber básico (sin contar el bono). Bono Extra $70.000,00 Confirmado por el Gobierno (Decreto 848/2025). TOTAL A COBRAR $581.319,39 Suma final en mano. Datos clave a tener en cuenta

El Aguinaldo: Se calcula únicamente sobre el haber básico. El bono de $70.000 no se toma en cuenta para este cálculo; por eso el aguinaldo es de $170 mil y no de $205 mil.

Fechas de cobro: El calendario de pagos para jubilados de la mínima comienza a partir del 9 de diciembre (según terminación de DNI), debido a los feriados de inicios de mes.

Ajuste por inflación: El aumento del 2,34% corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, siguiendo la nueva fórmula de movilidad que actualiza los haberes mensualmente según la inflación de dos meses atrás.

Los beneficiarios de la jubilación máxima experimentarán el aumento y percibirán su aguinaldo, sin embargo, no recibirán el bono. Por lo tanto, su ingreso total ascenderá a $3.440.695,38 este diciembre.

Asignaciones familiares y su actualización

Las asignaciones familiares, que incluyen a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo y algunos jubilados, también se ajustan en un 2,34%. Las escalas están definidas por tramos de Ingreso del Grupo Familiar (IGF), y los montos varían de $12.892 hasta $61.252 por hijo, con valores diferenciados para hijo con discapacidad, Nacimiento, Matrimonio y Adopción.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) también verán un aumento, fijándose en $122.492 en la zona general y $159.240 en la Zona 1. La AUH por discapacidad alcanzará $398.853 y $518.509 respectivamente.

Montos de la Tarjeta Alimentar

Respecto a la Tarjeta Alimentar, que complementa los ingresos de los titulares de AUH y AUE, se anunció que durante diciembre de 2025 no habrá cambios y se conservarán los mismos montos establecidos previamente. Aunque estos aumentos no se aplican, se suman al incremento de las asignaciones, generando un aumento significativo en el ingreso total de los hogares.

Variación de ingresos y conclusiones para diciembre

En términos de variación nominal de ingresos, los grupos que más experimentan un incremento en diciembre son diversos. Con este panorama, diciembre de 2025 se afianza como un mes crucial para el esquema de ingresos gestionado por ANSES, impactando directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones, aunque las diferencias en los montos varían según el tipo de prestación y la franja de ingresos.