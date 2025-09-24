Detuvieron en San Vicente a un prófugo buscado desde 2016 por la Justicia Federal

Un operativo del grupo de seguridad municipal en San Vicente llevó a la detención de un hombre con una orden de captura por delitos relacionados con estupefacientes, vigente desde marzo de 2016. La acción refleja el compromiso de las autoridades locales en el combate contra el crimen organizado.

Detalles del operativo en San Vicente

El episodio tuvo lugar en la intersección de Bolívar e Hipólito Yrigoyen, donde el personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) notó un comportamiento sospechoso en un hombre. En el proceso de identificación, se trató de un masculino de 42 años, residente en San Vicente.

Los efectivos procederán a verificar sus antecedentes y, a través de comunicaciones radiales, confirmaron que poseía una orden de captura activa. Este pedido fue emitido por el Tribunal Criminal Federal N°4 de Buenos Aires y está vinculado a la Ley 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes.

Consecuencias de la captura y el proceso judicial

Tras la detención, el sujeto fue trasladado a la Comisaría Primera de San Vicente. Allí permanecerá a disposición de la justicia, con una intervención de la fiscalía en turno, que ahora deberá definir los próximos pasos en el tratamiento del caso.

Este evento subraya la importancia de la colaboración entre las diferentes fuerzas de seguridad y la comunidad para mantener la seguridad en el área y abordar problemas criminales persistentes.

Reacción de la comunidad y las autoridades

Las autoridades municipales han expresado su satisfacción con el resultado del operativo. “La seguridad de nuestros ciudadanos es primordial. Actuaremos con firmeza contra cualquier actividad ilegal”, afirmó un portavoz del GPM durante una conferencia de prensa.

La comunidad ha reaccionado de manera positiva, mostrando apoyo a los esfuerzos de las fuerzas locales para combatir la delincuencia y mejorar la calidad de vida en la región.