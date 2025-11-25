Detuvieron a mujer tras tiroteo que dejó a su sobrino de 7 años herido en Tigre

Una mujer fue detenida tras un tiroteo que dejó a su sobrino de 7 años herido en un incidente que ocurrió en el partido bonaerense de Tigre el pasado viernes por la noche. El confuso y violento episodio tuvo lugar en la esquina de las calles Dorrego y Quintana, en el barrio conocido como “La Trapito”.

Detalles del tiroteo en el barrio “La Trapito”

Según informaron fuentes policiales, el conflicto comenzó en el interior de una vivienda, donde se desarrollaba una discusión familiar. La tensión escaló rápidamente, y Ayelén Brisa Anriquez, de 25 años, entregó armas de fuego a su familiares, antes de disparar varias veces en dirección a otros miembros del grupo. Uno de esos disparos hitó al menor, que se encontraba en el patio y sufrió una herida en el tórax.

El niño fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Tigre, donde se le realizaron intervenciones quirúrgicas. Posteriormente, fue derivado al Hospital Posadas, donde actualmente permanece en estado reservado mientras avanza en su recuperación postoperatoria.

Operativo policial y la identificación de los sospechosos

Tras el tiroteo, la Policía Bonaerense llevó a cabo ocho allanamientos en diversos puntos de la zona norte de la provincia, buscando a los involucrados. Gracias al análisis de testimonios y material fílmico, se logró identificar a tres acusados de haber disparado: Alexis Almada, alias “Tom”, Ayelén Anriquez y un tercer implicado apellidado Vieytes, conocido como “Peroti”.

Como resultado de las investigaciones, la tía del niño, Ayelén Anriquez, fue arrestada horas después de los hechos. Las autoridades recabaron evidencia que sugiere que se enfrentó a los hermanos del padrastro del menor durante el incidente.

Investigación en curso por la UFI de Benavídez

Actualmente, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Benavídez está a cargo del caso y se encuentra trabajando para localizar a los otros dos sospechosos que aún se encuentran prófugos. La gravedad de los acontecimientos ha conmocionado a la comunidad local y pone de manifiesto la necesidad de abordar la violencia familiar en la región.