Detienen a un hombre por abandonar el cuerpo sin vida de una anciana en General Belgrano

Un hombre de 53 años fue detenido en las últimas horas acusado de abandonar el cuerpo sin vida de una mujer de 84 años en un camino rural de General Belgrano, en un hecho que la Justicia recaratuló como abandono de persona seguido de muerte.

La investigación estuvo a cargo de la UFI N°10, bajo la dirección del doctor Jonathan Robert, y del Juzgado de Garantías N°5, del doctor Christian Gasquet, ambos del Departamento Judicial Dolores.

El detenido, identificado como Cristian Eduardo Ochoa, era responsable del cuidado de la víctima, Benedicta Estanizlada Rodríguez, y figuraba como apoderado de sus haberes previsionales. Según la pesquisa, tras el fallecimiento de la mujer, Ochoa trasladó el cuerpo y lo dejó envuelto en una frazada cerca del Puente El Zapallar, sobre la Ruta 29. El cadáver fue hallado el 24 de agosto por personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de General Belgrano.

Las tareas de investigación realizadas por la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Chascomús permitieron determinar que la víctima vivía en Glew y que su cuerpo fue trasladado en un Renault 19 color bordo, vehículo identificado mediante cámaras y testimonios.

Como resultado de los allanamientos realizados con colaboración de la EPC Chascomús, EPC Belgrano, CPR Belgrano y Policía Científica Guernica, se secuestraron el automóvil y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Ochoa quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras se esperan los resultados de las pericias complementarias y su declaración indagatoria.