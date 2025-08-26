banner ad

Desesperadamente buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Brandsen

Francisco Díaz
joven desaparecida

Una adolescente de 15 años es intensamente buscada tras ausentarse ayer por la mañana en la localidad bonaerense de Brandsen.

Según informaron fuentes policiales, la menor, identificada como Abril Moriones Baucero, domiciliada en el barrio El Rodeo, asistió este lunes a las 10:15 a una consulta con su psicóloga en un consultorio ubicado en calle Larrea, entre Rivadavia y Paso, donde permaneció hasta las 11. Posteriormente, a las 12:30, mantuvo su último contacto telefónico con su familia, a quienes les informó que se dirigía a la escuela en la localidad de Gómez. Sin embargo, nunca llegó a destino.

La joven mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura delgada, piel clara y cabello negro ondulado. Al momento de su desaparición vestía un buzo rojo, pantalón de jeans azul y zapatillas negras con tiras blancas. Además, lleva un aro tipo argolla en la nariz.

Fuentes de la investigación confirmaron que la adolescente tiene antecedentes de ausencias previas de su hogar, la última ocurrida hace dos semanas, aunque en aquella ocasión no se radicó denuncia.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI de Brandsen, con intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) y la DDI, quienes trabajan en la búsqueda de la menor.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sobre el paradero de Abril sea comunicada de inmediato a la Comisaría de Brandsen al teléfono (02223) 442215.

Más leídas