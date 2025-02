Desesperada búsqueda de una adolescente de Mar del Plata que desapareció hace varios días

Una adolescente de 17 años se encuentra en el centro de una intensa y desesperada búsqueda en la ciudad de Mar del Plata. La joven, Rut Magalí Provoste Zamora, salió de su hogar el pasado jueves 13 de febrero por la noche y desde entonces no ha tenido contacto con sus familiares.

La denuncia se radicó en la Comisaría Primera del distrito de General Pueyrredón por parte de su madre, quien alertó a las autoridades al no ver el retorno de su hija y al no recibir ningún tipo de comunicación desde aquella noche. Rut vive en un departamento en la zona centro de la ciudad, y su repentina desaparición ha generado alarma no solo en Mar del Plata, sino en toda la región.

Según la descripción proporcionada, la chica es delgada, mide 1,55 metros, posee tez trigueña, ojos marrones y cabello largo y negro con flequillo. Al momento de su desaparición, se encontraba vestida con un pantalón de jeans, remera negra y zapatillas negras con plataforma, lo que la hace fácilmente reconocible. Además, no cuenta con tatuajes, piercings, redes sociales ni teléfono celular, y abandonó su hogar sin dinero ni documentación personal.

En la investigación interviene la UFI N°6, bajo la responsabilidad de Díaz Romina del Departamento Judicial de Mar del Plata. De acuerdo con el protocolo de búsqueda, se han designado todos los medios y personal necesarios para esclarecer el paradero de la adolescente.

Las autoridades hacen un llamado a toda la comunidad—tanto en Mar del Plata como en el resto de la provincia—para que, en caso de tener alguna información que pueda ayudar a localizar a Rut, se comuniquen de inmediato con la Comisaría Primera al 223-4911242.

Se ruega a la ciudadanía colaborar con cualquier dato que pueda ser crucial para el esclarecimiento de este caso.