Desde Provincia confirman que Nación no les traspasará el servicio ferroviario a Pinamar

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, confirmó que el ramal entre General Guido y Divisadero de Pinamar no volverá a funcionar, luego de su suspensión meses atrás por decisión del Gobierno nacional. Según explicó, la Nación argumentó que el servicio fue interrumpido para tareas de mantenimiento, aunque desde la Provincia lo ven como una medida similar a la desarticulación ferroviaria de los años 90.

Marinucci también reveló que la Provincia había solicitado operar el ramal a Tandil, cuyas obras están muy avanzadas, así como también pidió tomar control del servicio del ramal Roca hacia Mar del Plata, Divisadero y Tandil. Hasta el momento, no hubo respuestas favorables.

En declaraciones a diversos medios, el funcionario bonaerense cuestionó con dureza la política ferroviaria del Gobierno nacional, a la que acusó de tener un plan encubierto de privatización del transporte de pasajeros. Según afirmó, la suspensión de servicios en localidades del interior es un “paso previo” hacia ese objetivo, que ya comenzó con el área de cargas.

Como ejemplo, Marinucci recordó que durante su gestión al frente de Trenes Argentinos (2020-2024), el Belgrano Cargas triplicó su volumen de transporte y generó recursos propios, lo que demuestra que es posible mantener un sistema ferroviario público eficiente.

Por último, denunció que el Gobierno actual también eliminó el servicio diario del tren a Junín, sumando ese recorte a otros como los ramales a Pehuajó, 9 de Julio, Carlos Casares y el ya mencionado Divisadero de Pinamar. Advirtió que la falta de inversión y mantenimiento está deteriorando los servicios, lo que se refleja en una menor frecuencia, cancelaciones y una creciente desconexión del interior bonaerense.