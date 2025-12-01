Desde hoy cambia el horario de atención bancaria en la Provincia de Buenos Aires

Desde este lunes 1° de diciembre de 2025, las entidades bancarias —públicas y privadas— de la provincia de Buenos Aires empezaron a regir un nuevo horario de atención al público.
¿Cuál es el cambio?
- El personal bancario trabajará de lunes a viernes de 7:45 a 15:15 horas.
- La atención al público será de 8:00 a 13:00 horas.
- Esta medida se aplica en todos los municipios que adhieran a la modalidad estival en la Provincia.
¿Hasta cuándo dura este horario?
El nuevo esquema regirá hasta el 22 de marzo de 2026.
¿Qué pasa hoy, lunes 1°?
Aunque la medida entra en vigencia hoy oficialmente, algunas sucursales mantendrán el horario habitual (10 a 15) durante esta jornada.
¿Por qué se hace este cambio?
- La modificación fue impulsada por Asociación Bancaria, con el fin de adaptarse al verano, evitar que trabajadores y usuarios deban concurrir a las sucursales en las horas de más calor, y facilitar el cumplimiento de trámites.
- La versión estival del horario ya se había implementado en años anteriores, y la experiencia resultó, según informan, bastante favorable.