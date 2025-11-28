Descuentos imperdibles de Cuenta DNI para hoy

A partir de noviembre de 2025, el Banco Provincia presenta una serie de atractivas promociones a través de su plataforma Cuenta DNI, diseñada para facilitar el acceso a descuentos en diversos comercios y fomentar el ahorro entre sus usuarios. Las ofertas incluyen rebajas significativas y reintegros, tanto en alimentos como en productos básicos y más. A continuación se detallan los principales beneficios para este viernes 28 de noviembre.

Promociones destacadas de Cuenta DNI

Changomás: 20% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto.

20% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto. Comercio de barrio: 20% de ahorro con tope de reintegro de $4.000 por semana y por persona.

20% de ahorro con tope de reintegro de por semana y por persona. Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

40% de ahorro con tope de reintegro unificado de por semana y por persona. Casa Silvia: 20% sin tope de descuento en hogar, tecnología y muebles.

20% sin tope de descuento en hogar, tecnología y muebles. Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

40% con tope de reintegro unificado de por semana y por persona. Tarjeteá en comercios adheridos: 3 cuotas sin interés pagando desde la app con Cuenta DNI.

Descuentos adicionales

Las promociones de la Cuenta DNI son especialmente valoradas por los usuarios debido a su impacto en las compras diarias. En noviembre, se destacan las siguientes ofertas: