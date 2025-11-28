Descuentos imperdibles de Cuenta DNI para hoy

Ignacio Hernández
cuenta dni comercios.jpeg

A partir de noviembre de 2025, el Banco Provincia presenta una serie de atractivas promociones a través de su plataforma Cuenta DNI, diseñada para facilitar el acceso a descuentos en diversos comercios y fomentar el ahorro entre sus usuarios. Las ofertas incluyen rebajas significativas y reintegros, tanto en alimentos como en productos básicos y más. A continuación se detallan los principales beneficios para este viernes 28 de noviembre.

Promociones destacadas de Cuenta DNI

  • Changomás: 20% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto.
  • Comercio de barrio: 20% de ahorro con tope de reintegro de $4.000 por semana y por persona.
  • Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.
  • Casa Silvia: 20% sin tope de descuento en hogar, tecnología y muebles.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.
  • Tarjeteá en comercios adheridos: 3 cuotas sin interés pagando desde la app con Cuenta DNI.

Descuentos adicionales

Las promociones de la Cuenta DNI son especialmente valoradas por los usuarios debido a su impacto en las compras diarias. En noviembre, se destacan las siguientes ofertas:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por día, alcanzable con $20.000 en consumos.
  • Especial de carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con un tope de $6.000 por persona, alcanzable con $17.000 en consumos.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas, sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
Diseño sin título 20251127 151708 0000
Más leídas