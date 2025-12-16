Descuentos en supermercados por fin de año: bancos y billeteras ofrecen reintegros de hasta el 50% en diciembre

Diciembre suele ser un mes marcado por un mayor nivel de consumo, impulsado por las compras vinculadas a las fiestas y al cierre del año. En ese escenario, distintas entidades financieras activaron promociones especiales en supermercados de todo el país, con el objetivo de aliviar el gasto cotidiano y fomentar el uso de medios de pago electrónicos.

Promociones bancarias activas en supermercados durante diciembre

Las ofertas vigentes incluyen descuentos directos y reintegros que varían según la entidad, el comercio y la región. En la mayoría de los casos, los beneficios se aplican al pagar con tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales, y suelen concentrarse en días específicos.

Entre las principales características de estas promociones se destacan:

descuentos que pueden llegar hasta el 50% del total de la compra

topes máximos de reintegro por usuario

vigencia limitada a determinados días de la semana

acreditación diferida del beneficio, generalmente dentro de los 30 días

Descuentos destacados en supermercados del interior del país

En varias provincias del interior se registran beneficios de alto impacto. Un caso relevante es el de supermercados Alvear, donde los bancos Santa Fe y Entre Ríos ofrecen un 50% de descuento sobre el total de la compra.

Las condiciones principales de esta promoción incluyen:

tope de reintegro de $20.000 por persona

pago con tarjetas o billeteras habilitadas por cada banco

vigencia durante fechas puntuales de diciembre

Este tipo de descuentos resulta especialmente atractivo para compras de mayor volumen, ya que permite alcanzar rápidamente el máximo de reintegro disponible.

Beneficios en supermercados del AMBA y Gran Buenos Aires

En el Área Metropolitana de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires también se concentran promociones relevantes. Una de las más utilizadas es la del banco Supervielle en la cadena Coto, que ofrece un 30% de descuento los días martes, sin tope de reintegro.

Este beneficio presenta algunas condiciones clave:

no es acumulable con productos que ya estén en oferta

se aplica únicamente en los días establecidos

requiere el uso de medios de pago habilitados por la entidad

Además, Supervielle mantiene una promoción adicional en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás, con un 25% de descuento y un tope de reintegro de $25.000.

Promociones de Naranja X y el Plan Turbo

Otra alternativa disponible en diciembre es la propuesta de Naranja X a través de su Plan Turbo. Este beneficio ofrece un 25% de descuento los días martes en supermercados como Coto, ChangoMás y Carrefour.

Las principales condiciones son:

tope de reintegro de $12.000 por usuario

pago con tarjeta o app de Naranja X

no acumulable con descuentos en góndola

En general, este tipo de promociones cuenta con cupos mensuales, por lo que conviene verificar su disponibilidad antes de concretar la compra.

Otras entidades con acuerdos en supermercados

Además de las promociones más conocidas, bancos nacionales y privados mantienen convenios con cadenas de supermercados en distintas regiones del país. Entre ellos se encuentran:

Banco Nación

Banco Patagonia

Banco Hipotecario

ICBC

Credicoop

Los descuentos ofrecidos por estas entidades suelen oscilar entre el 10% y el 40%, con topes variables y condiciones que dependen del comercio y del día de la semana.