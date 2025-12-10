Descuentos en nafta y gasoil en diciembre 2025: Beneficios, topes y cómo aprovecharlos

Durante diciembre, las estaciones de servicio y las entidades financieras activaron una amplia red de descuentos que muchos automovilistas aprovechan para abaratar la carga de combustible. En un contexto de precios en alza, las promociones permiten obtener reintegros significativos si organizás las cargas según el día, la app y la tarjeta utilizada.

YPF: Reintegros desde la app oficial, Serviclub y acuerdos bancarios

YPF lanzó un esquema que combina beneficios propios y alianzas con bancos y billeteras virtuales. Los reintegros alcanzan hasta $15.000 mensuales, dependiendo del día y del tipo de combustible.

Descuentos vía App YPF y Serviclub

10% los lunes en nafta y diésel Infinia, pagando con dinero transferido a la cuenta de la app (tope semanal: $3.000 , tope mensual: $15.000 ).

en nafta y diésel Infinia, pagando con dinero transferido a la cuenta de la app (tope semanal: , tope mensual: ). 6% todos los días de 0 a 6 h , en cualquier combustible, sin tope.

, en cualquier combustible, sin tope. 5% para socios ACA en estaciones adheridas, con tope mensual de $11.500.

Acuerdos bancarios destacados

Banco Macro : 20% para clientes Visa Platinum (tope $15.000) y 30% para Visa Signature Selecta (tope $25.000), pagando por MODO.

: 20% para clientes Visa Platinum (tope $15.000) y 30% para Visa Signature Selecta (tope $25.000), pagando por MODO. Banco Comafi : sábados con 10% (tope $5.000 semanales) o 20% para clientes Único (tope $8.000).

: sábados con 10% (tope $5.000 semanales) o 20% para clientes Único (tope $8.000). Banco Nación : 30% los viernes, sábados y domingos pagando con MODO BNA+ por QR, tope mensual $15.000 .

: 30% los viernes, sábados y domingos pagando con por QR, tope mensual . Banco Galicia, Banco Ciudad, ICBC, Santander, Hipotecario y Banco del Sol: reintegros entre 10% y 20% según el día y la tarjeta utilizada.

Shell: beneficios desde Shell Box y alianzas bancarias

Shell mantiene un esquema de descuentos mediante Shell Box, la tarjeta 365 y convenios con bancos.

Con la app Shell Box

10% los miércoles en combustibles V-Power, con tope de $4.000 semanales.

Beneficios adicionales

365 : 10% en V-Power y 5% en Súper de lunes a viernes.

: 10% en V-Power y 5% en Súper de lunes a viernes. Comafi : domingos con reintegros del 10% o 20% (clientes Único).

: domingos con reintegros del 10% o 20% (clientes Único). Banco Nación, Galicia y Ciudad : descuentos entre 10% y 30% según día, categoría y medio de pago.

: descuentos entre según día, categoría y medio de pago. • Jumbo+ y Vea Ahorro: 10% los jueves en V-Power (tope $4.000/semana) y 5% adicional pagando con Cencopay.

Axion Energy: promociones con la app ON y bancos adheridos

Axion concentra sus beneficios en la app ON, que permite acceder a rebajas semanales y mensuales según el nivel del cliente.

Con la app ON

10% los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes de $5.000 a $7.500 mensuales .

en combustibles Quantium, con topes de . En diésel, el tope es quincenal y llega a $5.000.

Promociones bancarias

Comafi : lunes con 10% (tope $5.000) o 20% para clientes Único (tope $8.000) hasta acumular $40.000 en diciembre.

: lunes con 10% (tope $5.000) o 20% para clientes Único (tope $8.000) hasta acumular en diciembre. Ualá : sábados con 15% y tope semanal de $5.000 .

: sábados con 15% y tope semanal de . Nación, Ciudad y Galicia : reintegros entre 10% y 30% según el día.

: reintegros entre 10% y 30% según el día. Brubank: 20% los fines de semana para clientes BruPlus (tope $4.000 semanal).

Puma Energy: descuentos desde Puma Pris y beneficios complementarios

Puma Energy aplica beneficios mediante su app Puma Pris y acuerdos con bancos.

Con la app Puma Pris

10% los miércoles en todos los combustibles, con límite de 50 litros por día .

en todos los combustibles, con límite de . Acumula puntos canjeables por vouchers de hasta $20.000.

Beneficios adicionales

• Banco Comafi: viernes con 15%, tope semanal $7.000.

• Banco Galicia: lunes con reintegros del 10% y 15% según categoría.

Descuentos adicionales aplicables en distintas estaciones

Además de los acuerdos por marca, varios bancos sostienen beneficios generales que aplican en múltiples redes de combustibles.

Principales promociones

Banco Credicoop : viernes con 15% o 20% para cuenta sueldo, tope semanal entre $4.500 y $6.000 , acumulando hasta $24.000 en diciembre.

: viernes con 15% o 20% para cuenta sueldo, tope semanal entre , acumulando hasta en diciembre. Naranja X : 10% los sábados y domingos en estaciones Gulf (tope $3.000 por operación).

: 10% los sábados y domingos en estaciones Gulf (tope $3.000 por operación). Banco Patagonia : jueves con 20% y 25% para clientes Singular (tope mensual entre $7.500 y $15.000 ).

: jueves con 20% y 25% para clientes Singular (tope mensual entre ). Banco Columbia: 20% los días 8 y 26 de diciembre pagando con QR por MODO (tope $8.000 por fecha).

Recomendaciones para aprovechar todos los descuentos en diciembre 2025