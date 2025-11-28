Descuentos de Cuenta DNI para el 28 de noviembre: ahorra hasta 20% en comercios locales

En los últimos días de noviembre de 2025, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia se destaca como una herramienta esencial para enfrentar la inflación y el impacto en el presupuesto familiar. Con descuentos atractivos, esta iniciativa busca ofrecer alivio a muchas familias argentinas en un contexto económico complicado.

Descuentos de Cuenta DNI para el 28 de noviembre

Beneficios para comercios de cercanía

Este viernes, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía, que incluye almacenes, verdulerías y panaderías. El beneficio tiene un límite de $4.000 en reintegro, que se obtiene al alcanzar un gasto de $20.000. Los reintegros se acreditan automáticamente dentro de los diez días hábiles.

Esta promoción ha ganado popularidad entre los usuarios, quienes buscan maximizar su poder de compra sin comprometer la calidad de los productos adquiridos.

Ahorros en ferias y mercados bonaerenses

Adicionalmente, las ferias y mercados de la provincia ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, equivalentes a $15.000 en compras. Esta iniciativa está diseñada para fortalecer el comercio local y facilitar el acceso a alimentos frescos, beneficiando a productores de la región.

Otras promociones vigentes de Cuenta DNI

  • Chango Más: 20% de descuento este sábado, sin límite de reintegro.
  • Toledo: 20% de ahorro disponible los sábados y domingos con devolución inmediata.
  • Vital: 20% de descuento el domingo con un tope de $20.000.
  • Tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas.

Funcionalidades de Cuenta DNI

Cuenta DNI es una billetera digital gratuita que permite realizar diversas operaciones financieras desde el teléfono móvil, eliminando la necesidad de una tarjeta física. Las funcionalidades incluyen:

  • Pagar servicios e impuestos.
  • Realizar transferencias usando DNI, CBU o número de teléfono.
  • Sacar efectivo sin tarjeta desde cajeros automáticos.
  • Acceder a eventos y espectáculos exclusivos.
  • Solicitar préstamos personales con tasas competitivas.

Consulta de comercios adheridos

Los usuarios pueden informarse sobre los comercios, ferias y mercados que participan en las promociones de Cuenta DNI a través del sitio web del Banco Provincia o directamente en la sección “Promociones” dentro de la aplicación.

