Descuentos de Cuenta DNI en farmacias y perfumerías en diciembre: ¿Cómo acceder?

Cuenta DNI lanza descuentos del 10% en farmacias y perfumerías todos los miércoles y jueves

Diciembre es un mes en el que los gastos se multiplican: regalos, comidas especiales y preparativos para las fiestas pueden generar un impacto importante en el bolsillo. En este contexto, la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia se presenta como una herramienta útil para aprovechar beneficios y descuentos en distintos rubros, incluyendo farmacias y perfumerías, tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires.

Qué días hay descuento en farmacias y perfumerías

Durante diciembre 2025, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un 10% de descuento en farmacias y perfumerías todos los miércoles y jueves. La promoción:

  • No tiene tope de reintegro.
  • Aplica en todos los locales adheridos a la billetera virtual.
  • Es una oportunidad para comprar productos de cuidado personal y regalos navideños sin gastar de más.

Beneficios de Cuenta DNI en otros rubros durante diciembre

Además de farmacias y perfumerías, Cuenta DNI ofrece descuentos y promociones en diversos rubros durante todo el mes. Los detalles principales son:

  • Comercios de barrio: 20% de descuento todos los viernes. Tope de reintegro semanal de $4.000, alcanzable con compras de $20.000 o más.
  • Carnicerías, pollerías y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con tope de reintegro de $7.000 por persona (beneficio máximo en compras de $20.000 o más).
  • Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento todos los días del mes, con tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana (beneficio máximo en compras de $15.000 o más).
  • Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Casa Silvia: 20% de descuento todos los días en electrodomésticos y artículos para el hogar, sin tope de reintegro.
  • Gastronomía: los usuarios de 13 a 17 años que compren el sábado 13 y domingo 14 podrán acceder a un 30% de reintegro, con un tope mensual de $8.000 (beneficio máximo en compras de $26.666).
  • Universidades: 40% de descuento en bufetes adheridos todos los días de la semana, con tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona (beneficio máximo en gastos de $15.000 o más).

Calendario de descuentos de Cuenta DNI

Para facilitar la planificación de las compras, estos son los días clave de descuento con Cuenta DNI en diciembre:

RubroDías de descuentoPorcentajeTope de reintegro
Farmacias y perfumeríasMiércoles y jueves10%Sin tope
Comercios de barrioViernes20%$4.000 por semana
Carnicerías, pollerías y pescaderíasSábado 20/1235%$7.000
Ferias y mercados bonaerensesTodos los días40%$6.000 por semana
LibreríasLunes y martes10%Sin tope
Casa SilviaTodos los días20%Sin tope
Gastronomía 13-17 añosSábado 13 y domingo 1430%$8.000 mensual
UniversidadesTodos los días40%$6.000 por semana
Más leídas