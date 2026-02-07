Combustibles: el truco para cargar Nafta y Gasoil con 30% de descuento en febrero

La búsqueda de precios en los surtidores se ha vuelto una rutina obligada para los conductores argentinos. Con los recientes ajustes en los valores de los combustibles, las promociones bancarias y las aplicaciones de las petroleras son la única herramienta para amortiguar el impacto en el bolsillo. Un relevamiento de las opciones vigentes para febrero confirma que es posible conseguir rebajas significativas si se conoce qué día y con qué medio de pago cargar.

El interés por estos beneficios se disparó en las últimas horas, coincidiendo con la renovación de los topes mensuales de reintegro en billeteras virtuales y bancos. A continuación, el mapa completo de descuentos para maximizar el rendimiento de tu dinero en YPF, Shell, Axion y Puma.

El descuento “estrella”: 30% con Banco Nación y MODO

La promoción más agresiva del mercado actual llega de la mano del Banco Nación a través de su billetera virtual MODO BNA+. Este beneficio permite acceder a un 30% de descuento en las cadenas de estaciones de servicio adheridas (incluye YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf y Dapsa).

Cómo funciona: El beneficio suele estar activo todos los días (aunque se recomienda verificar la vigencia específica de fin de semana en la app) pagando exclusivamente con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación escaneando el QR desde la App BNA+. Es clave revisar el tope de reintegro mensual, que se renueva al inicio de cada mes y permite un ahorro considerable en llenados de tanque completo.

YPF: Estrategia para Lunes y Viernes

La petrolera estatal mantiene su esquema de beneficios fidelizados a través de la App YPF. Para acceder, es requisito excluyente ser socio de Serviclub (se gestiona gratis desde la misma aplicación) y pagar utilizando el dinero en cuenta o tarjetas asociadas dentro de la app.

Lunes: 10% de ahorro en nafta y diésel Infinia. Este descuento es ideal para comenzar la semana, pero tiene un tope semanal que se renueva cada 7 días.

10% de ahorro en nafta y diésel Infinia. Este descuento es ideal para comenzar la semana, pero tiene un tope semanal que se renueva cada 7 días. Viernes: 15% de ahorro en combustibles Infinia. Suele ser el día de mayor demanda, por lo que se sugiere ir con tiempo.

15% de ahorro en combustibles Infinia. Suele ser el día de mayor demanda, por lo que se sugiere ir con tiempo. Socios ACA: Mantienen un 5% de descuento acumulable en estaciones adheridas.

Shell y Axion: Apps y días clave

Las competidoras privadas también juegan fuerte con sus propios ecosistemas digitales. En estos casos, la clave es descargar Shell Box y ON (Axion).

Shell Box: Ofrece un 10% de descuento en combustibles V-Power (nafta y diésel). Generalmente, este beneficio aplica los días miércoles , aunque existen promociones de “lunes a viernes” sujetas a topes de reintegro por transacción. También hay alianzas con Tarjeta 365 y Cencosud.

Ofrece un 10% de descuento en combustibles V-Power (nafta y diésel). Generalmente, este beneficio aplica los días , aunque existen promociones de “lunes a viernes” sujetas a topes de reintegro por transacción. También hay alianzas con Tarjeta 365 y Cencosud. Axion ON: La app permite sumar puntos y canjearlos por descuentos, pero además cuenta con reintegros directos. Los usuarios de BBVA suelen tener un 20% de reintegro los sábados (clientes con cuenta sueldo) utilizando MODO. Por su parte, el Banco del Sol suele ofrecer un 20% los días miércoles.

Cuenta DNI y otras billeteras en Provincia de Buenos Aires

Para los usuarios bonaerenses, Cuenta DNI (Banco Provincia) sigue siendo un actor central. Si bien sus promociones varían mensualmente, es fundamental estar alerta a los “beneficios especiales” o reintegros sorpresa que suelen activarse para fechas específicas o fines de semana largos. Además, bancos como Galicia (Eminent), Santander y Macro mantienen esquemas de reintegro que oscilan entre el 15% y el 30% dependiendo del segmento del cliente (Select, Eminent, etc.) y el día de la semana.

Recomendaciones para no perder dinero

Para que el descuento sea efectivo y no te lleves una sorpresa en el resumen de cuenta, tené en cuenta estos tres puntos:

1. Mirá los Topes: Todos los descuentos tienen un “tope de reintegro”. Si la promo es del 20% con tope de $5.000, una carga que supere los $25.000 ya no recibirá descuento sobre el excedente.

2. Modo de Pago: La mayoría de estas promos requieren pago vía QR desde la App oficial (YPF, Shell Box, MODO). El plástico físico a veces no activa el beneficio.

3. Acumulación: En general, las promociones bancarias no son acumulables con otras promociones bancarias, pero a veces sí se suman al descuento base que ofrece la App de la petrolera. Consultá siempre al playero antes de escanear.