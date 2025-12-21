Desapareció en Córdoba una adolescente de 17 años y piden ayuda para encontrarla

Desapareció en Córdoba una adolescente de 17 años y piden ayuda para encontrarla

Una adolescente de 17 años, Paulina Moyano Montenegro, se encuentra desaparecida en la ciudad cordobesa de Bell Ville. Las autoridades locales solicitaron la colaboración de la comunidad para poder hallarla tras su inesperada ausencia de su hogar, registrado el pasado miércoles 18 de diciembre.

Descripción de la joven y circunstancias de su desaparición

La familia de Paulina realizó la denuncia en la Justicia bajo la figura de “averiguación de paradero”. Según informaron fuentes de la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación y la Unidad Judicial de Bell Ville, la joven mide aproximadamente 1,60 metros, tiene una contextura delgada, ojos marrones y cabello lacio que llega hasta los hombros, acompañado de un flequillo. Además, usa piercings en la nariz y en el labio inferior.

En el momento de su desaparición, Paulina vestía una calza larga negra, una remera de manga corta oscura con letras en blanco y zapatillas urbanas blancas. La joven presenta antecedentes de salud mental, lo que ha generado mayor preocupación entre sus seres queridos.

Cómo puede ayudar la población

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba instó a los ciudadanos a acercarse a la sede judicial de Bell Ville para aportar cualquier dato relevante que pueda contribuir a la búsqueda de Paulina. También se habilitaron líneas telefónicas para recibir información: 3537-421035, 3537-421021, o 351-450000 interno 52801/52802.

Adicionalmente, se puede contactar a través del correo electrónico [email protected] o al número 101, disponible en cualquier comisaría o departamento policial de la zona.

