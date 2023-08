Denuncian desabastecimiento de productos como harina y azúcar y aumentos por arriba de la devaluación

Según fuentes cercanas a supermayoristas y comercios, comenzó a notarse la falta de productos de primera necesidad como harina, arroz y azúcar, potenciada por la devaluación del peso.

La versión oficial

Fuentes del sector informaron: "Nosotros que manejamos un volumen de productos hoy no los conseguimos. El azúcar de primera línea no la van a encontrar en todos lados y donde la encuentran está tal vez para venta de consumo familiar. El arroz hay y no hay, tenés que incorporar nuevas marcas, porque faltan marcas de primera línea de esto también".





Y confesaron: "Hay empresas que están haciendo aumentos por encima de la devaluación. Se habla de una lista de precios posible de 15% o 20% de aumentos, pero no tenemos la posibilidad de decir: 'Listo, tomo la lista y mandame los productos'. Todavía no la tienen aplicada y al haber incertidumbre hay muchas empresas que no están vendiendo".

Agregaron: "Entendemos que el precio que nos transmiten para los productos de harina, arroz y azúcar subió un 15%. Nosotros tenemos pautado hacer aumentos los días sábados".