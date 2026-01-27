Denuncian que YPF cobra en General Madariaga un tributo que corresponde a Pinamar

Un hecho inusual y de gravedad institucional fue denunciado en las últimas horas por el Municipio de General Madariaga, luego de constatar que una estación de servicio YPF recientemente inaugurada en la rotonda de acceso a la ciudad, sobre el frente de ruta, aplica un recargo del 3% en el precio del combustible correspondiente a una tasa municipal que rige en el Partido de Pinamar, pero que no existe en Madariaga.

La situación genera especial preocupación en las autoridades locales, ya que dentro del propio distrito bonaerense de General Madariaga el combustible se comercializa a valores más bajos. De hecho, en la estación de servicio YPF ubicada en Rivadavia y Avellaneda, los precios en surtidor son inferiores, justamente porque en el municipio no se cobra ningún tributo local sobre la venta de combustibles.

Según informaron desde el gobierno municipal, durante la jornada del lunes se verificó que una estación YPF ubicada en Pinamar y la nueva estación emplazada en la rotonda de acceso a General Madariaga exhiben el mismo cuadro tarifario, a pesar de pertenecer a distritos diferentes y con regímenes tributarios claramente dispares. “En nuestro distrito no existe ningún tributo municipal sobre el combustible”, remarcaron desde la comuna gobernada por el intendente radical Esteban Santoro.

Mientras que en el Partido de Pinamar rige una tasa municipal del 3% que encarece el precio final al consumidor, en General Madariaga ese gravamen es inexistente, por lo que, en términos teóricos y legales, el valor del combustible debería ser menor. Sin embargo, esto no se estaría reflejando en la estación recientemente inaugurada, lo que motivó el reclamo oficial.

A esta irregularidad se suma un interrogante aún más delicado: hacia dónde se dirige el dinero que se recauda por esa tasa cobrada indebidamente. Desde el municipio señalaron que General Madariaga no tiene vigente ese tributo y que, al estar la estación de servicio ubicada dentro de su jurisdicción, tampoco correspondería que el importe sea percibido por el Partido de Pinamar. La duda sobre el destino de esos fondos refuerza la gravedad del hecho y la necesidad de una aclaración inmediata.

“Esta situación genera una preocupación legítima. El precio final que pagan nuestros vecinos no debería incluir ningún concepto vinculado a una tasa municipal inexistente”, señalaron desde el Ejecutivo local, al tiempo que deslizaron que existen trascendidos que indican que la empresa petrolera de bandera nacional habría solicitado mantener precios unificados entre las estaciones, pese a tratarse de distritos distintos y con cargas tributarias diferentes.

Ante este escenario, el Municipio de General Madariaga anunció que solicitará explicaciones formales tanto a las empresas petroleras involucradas como a los organismos de control competentes.

El objetivo, según precisaron, es determinar por qué se igualan los precios al público cuando los regímenes tributarios no son los mismos y esclarecer el destino del dinero cobrado en concepto de una tasa que no corresponde, garantizando así que los vecinos no paguen sobrecostos indebidos.