Del triunfo con JxC a su pase a Fuerza Patria: el zigzag político de un intendente bonaerense

El intendente de General Villegas, municipio ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Gilberto Alegre, sorprendió en las últimas horas al anunciar su pase a las filas del gobernador Axel Kicillof de cara a las elecciones de octubre.

Alegre, que había desembarcado en el espacio Somos Buenos Aires durante los comicios legislativos pasados, reconoció públicamente que aquella adhesión fue utilizada como una herramienta electoral con el objetivo de reforzar su representación en el Concejo Deliberante. “Fuimos a estas elecciones con la idea de conseguir los concejales que necesitábamos para aumentar nuestra presencia en el Concejo y lo logramos, obtuvimos tres nuevos bancas”, explicó.

Sin embargo, al trazar un balance de lo ocurrido y frente al desafío de las elecciones provinciales del mes próximo, el jefe comunal decidió alinearse directamente con la conducción provincial.

“La opinión casi unánime fue que vamos a seguir acompañando al gobernador Axel Kicillof en su proyecto”, remarcó.

La trayectoria política de Alegre viene marcada por idas y vueltas: en 2023 ganó la PASO y las generales de Juntos por el Cambio, lo que lo consagró como intendente, pero poco después se alejó de ese espacio para acercarse al Movimiento Derecho al Futuro, ligado a Kicillof.

Ante la persistencia de vínculos del mandatario con La Cámpora, se presentó finalmente bajo la boleta de Somos Buenos Aires. Tras su derrota frente a La Libertad Avanza, ahora oficializó su retorno a las filas del gobernador bonaerense, con quien buscará asegurar volumen político en las elecciones de octubre.