De Vido seguirá cumpliendo su condena de 4 años en prisión por la tragedia de Once

El exministro y exdiputado del kirchnerismo Julio De Vido continuará cumpliendo su pena de 4 años de prisión por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once. El tribunal que lo juzgó desestimó hoy su solicitud de arresto domiciliario, a pesar de que el exfuncionario tiene 75 años.

El juez fundamenta el rechazo al arresto domiciliario

La decisión fue tomada por el juez Ricardo Basílico, quien evaluó los antecedentes de salud de De Vido y los resultados de los estudios médicos realizados por el Servicio Penitenciario Federal. El magistrado aclaró que la edad avanzada del exministro no garantiza automáticamente el beneficio del arresto domiciliario.

“El solo cumplimiento de la edad cronológica no resulta suficiente para habilitar la concesión”, expresó Basílico. Agregó que la evaluación debe tener en cuenta otros factores como el estado de salud y las circunstancias del alojamiento del condenado.

Contexto de la condena

De Vido se encuentra actualmente en la colonia penal 19 de Ezeiza, que funciona junto a una cárcel de máxima seguridad. La Corte Suprema de Justicia ratificó su condena por la tragedia de Once, en la que murieron 52 personas al descarrilar un tren de la concesionaria TBA al ingresar en la estación el 22 de febrero de 2012.

Condenado a 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua, De Vido fue hallado culpable de ser partícipe necesario en la administración fraudulenta de fondos públicos. Durante su gestión como ministro de Planificación, toleró el uso indebido de recursos por parte de la concesionaria, lo que perjudicó al Estado.

