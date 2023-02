Daniel Scioli confirmó que será precandidato a Presidente de la Nación

El 2023 es un año electoral y sus candidatos ya comienzan a conocerse. Uno de ellos es el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien anunció su precandidatura presidencial para competir en las PASO del Frente de Todos.

A través de una entrevista televisiva, el embajador indicó que fue lo que lo llevó a tomar la decisión de encarar el proyecto electoral: “No fui a buscar ninguna candidatura, pero la gente me llevó a este lugar. ¿Por qué será? Creo que cada ciclo democrático tiene una demanda que se va generando en la sociedad y en esta oportunidad la gente busca experiencia, un dador de confianza, de certidumbre, de tranquilidad (…) Que construya sobre lo construido y no venga a romper todo”, afirmó.

El nuevo pre candidato presidencial explicó cómo encarará su campaña y qué diferencias ve con respecto a lo sucedido en 2015: “Avanzando en este camino no tengo que hacer una campaña, porque tengo la tranquilidad de que la gente me conoce, me han visto en situaciones límites, reaccionar, ha visto mi nivel de compromiso, mis ideas”.

Al ser consultado sobre por qué aspira a la presidencia, dijo que es por estar “convencido” de poder aportar experiencia a partir de una agenda del desarrollo y por la convicción “de que el país inexorablemente tiene un gran destino muy positivo” y que se “ha encauzado” a través de proyectos como el Gasoducto Néstor Kirchner o el sector de la electromovilidad.

Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes. https://t.co/EobKwiagpg pic.twitter.com/fnY9Owaiur — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) February 21, 2023

"Cuentan conmigo"

Días atrás, publicó una carta en sus redes sociales en la que afirmó que formará parte de las Elecciones 2023. Scioli explicó que uso las redes sociales para difundir su misiva, porque creyó "conveniente elegir el mismo canal que ustedes utilizaron para continur el diálogo acerca de una pasión compartida: el futuro de nuestra Argentina".

"Escribo estas líneas porque siento la necesidad de responder a todos los mensajes que llegan por las redes sociales preguntando por mis planes para este año", expresó.

"Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre", aseguró el actual embajador en Brasil en el texto que acompañó con una fotografía que lo muestra junto a militantes.