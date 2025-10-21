CyberMonday 2025: se vienen tres días de descuentos, cuotas y nuevas herramientas para comprar online ¿Cuándo?

En un contexto económico desafiante y con el consumo en retroceso, el comercio electrónico argentino se prepara para uno de los eventos más esperados del año. El CyberMonday 2025 llega con la promesa de impulsar las ventas, atraer nuevos consumidores y ofrecer grandes oportunidades tanto para las marcas líderes como para las pymes que buscan ganar visibilidad en el mercado digital.

Cuándo será el CyberMonday 2025 y quién lo organiza

El CyberMonday 2025 se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre, bajo la organización de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Durante esas tres jornadas, cientos de empresas ofrecerán descuentos, promociones y beneficios exclusivos en una amplia variedad de productos y servicios.

El objetivo principal del evento es acelerar las ventas y multiplicar entre tres y cinco veces el volumen habitual de operaciones. Según estimaciones del sector, en esos tres días se concentran ventas equivalentes a entre 9 y 15 días de actividad normal.

Participación de PYMES y estrategias de marketing

Las pymes tendrán nuevamente un rol destacado, representando el 46% del total de participantes. Este tipo de eventos funciona como una vidriera digital que les permite mostrarse junto a grandes marcas, captar nuevos clientes y luego trabajar la recompra a través de estrategias de marketing digital.

Descuentos esperados y rubros destacados

Si bien las rebajas finales aún se están definiendo, los descuentos promedios del último Hot Sale sirven como referencia. En esa edición, los precios bajaron en promedio un 30%, aunque variaron según el rubro:

Rubro Descuento promedio Electro 25% Viajes 23% Muebles 32% Indumentaria 30% Deportes y fitness 30% Supermercados, gastronomía y bodega 35% Salud y belleza 36% Bebés y niños 32% Motos y autos 28% Servicios y varios 29%

Cuotas y financiamiento: el foco de atención

Uno de los principales puntos de expectativa es la evolución del costo de las cuotas, que en los últimos meses mostró aumentos. A pesar de ello, se espera que haya opciones de financiamiento accesibles, ya que participarán marketplaces bancarios que suelen ofrecer planes de pago en cuotas sin interés o con beneficios especiales.

Los consumidores se muestran cada vez más cautelosos y planificados, priorizando la comparación de precios y la búsqueda de la mejor financiación antes de concretar una compra.

Nuevas herramientas para mejorar la experiencia de compra

El CyberMonday 2025 incorporará nuevas herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar la navegación y mejorar la experiencia de compra dentro del sitio oficial. Entre las novedades más importantes se destacan: