Cuentas sueldo 2026: por qué te conviene (o no) abandonar el banco tradicional tras la nueva reforma

La forma en que los argentinos cobran sus haberes ha sufrido una transformación estructural en los últimos tiempos. Tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 y la posterior reglamentación de capítulos clave de la Ley Bases, el monopolio de los bancos tradicionales sobre las cuentas sueldo se ha flexibilizado, abriendo la puerta a las fintech y billeteras virtuales. Sin embargo, detrás de la promesa de libertad financiera y rendimientos diarios, existen matices legales y operativos que todo trabajador debe comprender para no perder derechos adquiridos.

El cambio normativo modificó el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, permitiendo que el salario pueda ser acreditado en cualquier cuenta a nombre del trabajador, ya sea bancaria o de una Institución de Pago Electrónico (billeteras virtuales). Aunque esto suena a una simple cuestión de preferencia, implica un cambio profundo en la relación entre el empleado, el empleador y el sistema financiero.

El fin de la exclusividad bancaria y el auge del CVU

Históricamente, el empleador tenía la obligación de abrir una cuenta sueldo en una entidad bancaria (con CBU). Si bien el trabajador podía cambiar de banco, el sistema siempre se mantenía dentro de la estructura bancaria tradicional. La nueva normativa habilita explícitamente el uso de cuentas identificadas con CVU (Clave Virtual Uniforme).

Esto responde a una demanda creciente de los usuarios: la posibilidad de que el sueldo genere rendimientos automáticos (money market) apenas se deposita, algo que las cajas de ahorro tradicionales no ofrecen por defecto. Sin embargo, para que el cambio sea efectivo, el trabajador debe solicitarlo explícitamente y proporcionar los datos de la cuenta receptora a su empleador. La empresa no puede obligarte a cobrar en una billetera virtual si vos preferís mantener tu banco tradicional.

Diferencias críticas entre una “Cuenta Sueldo” y una cuenta común

Aquí reside el punto más delicado del análisis y donde muchos usuarios cometen errores. No es lo mismo una “Cuenta Sueldo” (regulada por el BCRA con protecciones específicas) que una cuenta de pago genérica en una fintech.

Al optar por cobrar en una billetera virtual, debés asegurarte de que la entidad ofrezca las mismas condiciones de gratuidad que exige la ley para los haberes.

Principales protecciones de la Cuenta Sueldo:

Gratuidad total: No tiene costos de mantenimiento ni de extracción (hasta cierto límite).

No tiene costos de mantenimiento ni de extracción (hasta cierto límite). Inembargabilidad: Los sueldos son inembargables hasta la suma equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Si cobrás en una cuenta que no está catalogada legalmente como “sueldo”, corrés el riesgo de que, ante una deuda, te embarguen la totalidad de los fondos ingresados.

Los sueldos son inembargables hasta la suma equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Si cobrás en una cuenta que no está catalogada legalmente como “sueldo”, corrés el riesgo de que, ante una deuda, te embarguen la totalidad de los fondos ingresados. Tarjeta de débito: Obligación de proveer el plástico sin cargo.

Si decidís migrar tu cobro a una fintech, verificá que la cuenta destino esté parametrizada para recibir haberes bajo esta figura legal, o estarás renunciando tácitamente a estas protecciones.

Comparativa: Banco Tradicional vs. Billetera Virtual

Para tomar una decisión informada, es fundamental contrastar las prestaciones de ambos sistemas en el escenario económico actual de la Argentina:

Característica Banco Tradicional (CBU) Billetera Virtual (CVU) Rendimientos Generalmente nulos en caja de ahorro (requiere constituir Plazo Fijo o FCI aparte). Rendimiento diario automático sobre el saldo (Money Market). Créditos Acceso a préstamos personales, hipotecarios y prendarios con tasas reguladas o preferenciales. Oferta de crédito más limitada, generalmente enfocada en consumo corto y tasas más altas. Extracciones Red de cajeros amplia y gratuita para cuentas sueldo. Puede tener costo por extracción en cajeros o redes de cobranza extrabancaria. Promociones Descuentos agresivos en supermercados y tiendas específicas según el banco. Reintegros y descuentos propios, muy fuertes en gastronomía y servicios digitales. Seguridad Respaldo tradicional y sucursales físicas para reclamos. Atención 100% digital, lo que puede complicar la resolución de fraudes complejos.

Qué tenés que hacer para cambiar tu cuenta de cobro

Si evaluaste los riesgos y beneficios y decidís cambiar, el procedimiento es administrativo pero requiere precisión. El empleador tiene la responsabilidad de depositar el dinero, pero la elección del canal es tuya.

Apertura de cuenta: Si elegís un banco digital o billetera, asegurate de tener la cuenta activa y validada. Notificación fehaciente: Debés informar a el área de Recursos Humanos de tu empresa. Lo ideal es hacerlo por escrito (mail o telegrama, según la formalidad de la empresa), indicando tu nuevo CBU o CVU, el alias y la entidad. Verificación del primer depósito: El primer mes es crítico. Controlá que el empleador haya realizado la transferencia en tiempo y forma. Recordá que las transferencias entre cuentas propias o de terceros son inmediatas, pero el pago de haberes se procesa por cámaras compensadoras que tienen sus propios tiempos (usualmente 24 a 48 horas hábiles).

Es importante destacar que podés revertir la decisión. Si probás cobrar en una billetera virtual y la operativa no te convence (por ejemplo, por los límites de extracción de efectivo), tenés derecho a solicitar volver a una cuenta bancaria tradicional. La flexibilidad es de doble vía.

El impacto en la economía informal y los monotributistas

Un sector que se beneficia directamente de la mayor integración entre el sistema bancario y las fintech es el de los trabajadores independientes. Aunque no cobran “sueldo” en relación de dependencia, la interoperabilidad de los códigos QR y la equiparación de las transferencias (“Transferencias 3.0”) les permite gestionar sus ingresos con mayor fluidez.

No obstante, para el trabajador registrado, la recomendación de los especialistas en derecho laboral es la prudencia. Antes de migrar el sueldo completo, considerá la opción de mantener la cuenta bancaria para el cobro grueso (y mantener el perfil crediticio bancario) y transferir manualmente a la billetera virtual el monto que quieras hacer rendir o gastar en el día a día. De esta forma, combinás la seguridad jurídica del banco con la agilidad financiera de la fintech.