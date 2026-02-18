Cuenta DNI: Reintegros y topes que continúan en febrero

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, ha renovado su esquema de beneficios para febrero de 2026, consolidándose como la herramienta de ahorro principal para los bonaerenses en medio de la temporada de verano y el inicio de la planificación escolar. Con ajustes en los topes semanales y una fuerte apuesta por los rubros de alimentos y gastronomía, el ecosistema digital permite maximizar el presupuesto familiar si se utiliza de manera estratégica.

Este mes, la novedad radica en la actualización de los límites de devolución y la inclusión de marcas emblemáticas para quienes veranean en la costa o el interior de la provincia, sumado a promociones específicas para la vuelta a clases.

Cronograma de descuentos y rubros destacados

Para aprovechar al máximo la aplicación, es fundamental conocer qué día aplica cada beneficio y cuáles son los topes vigentes:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Los viernes se mantiene el clásico 20% de descuento. El tope de reintegro es de $5.000 por semana y por persona, lo que significa que el beneficio se agota con una compra de $25.000.

Los viernes se mantiene el clásico 20% de descuento. El tope de reintegro es de $5.000 por semana y por persona, lo que significa que el beneficio se agota con una compra de $25.000. Ferias, mercados y eventos: Es uno de los rubros con mayor ahorro, ofreciendo un 40% de descuento todos los días. El tope semanal es de $6.000, alcanzable con un consumo de $15.000.

Es uno de los rubros con mayor ahorro, ofreciendo un 40% de descuento todos los días. El tope semanal es de $6.000, alcanzable con un consumo de $15.000. Comercios de cercanía (alimentos): Funcionan de lunes a viernes con un 20% de ahorro. El tope mensual es de $6.000 por persona.

Funcionan de lunes a viernes con un 20% de ahorro. El tope mensual es de $6.000 por persona. Supermercados: Las cadenas adheridas ofrecen promociones especiales que varían según el día (generalmente lunes o martes), con reintegros de entre el 10% y el 20% y topes que pueden llegar a los $10.000 por acción.

Especial Verano 2026: Marcas destacadas y gastronomía

Para quienes están de vacaciones, el Banco Provincia sostiene el programa de “Marcas destacadas”, que incluye paradores, heladerías y locales gastronómicos:

Gastronomía y balnearios: Todos los días hay un 25% de ahorro en locales seleccionados (como Atalaya, Manolo, Guolis, Havanna, Grido y Balcarce). El tope es de $10.000 por semana y por marca, lo que permite un ahorro significativo en salidas recreativas.

Todos los días hay un 25% de ahorro en locales seleccionados (como Atalaya, Manolo, Guolis, Havanna, Grido y Balcarce). El tope es de $10.000 por semana y por marca, lo que permite un ahorro significativo en salidas recreativas. Full YPF: Los sábados y domingos continúa el 25% de descuento en consumos dentro de los locales Full (no aplica a combustibles), con un tope de $8.000 semanales.

Vuelta a clases: útiles y librerías

Con la mirada puesta en marzo, febrero ya ofrece beneficios para aliviar el gasto escolar: