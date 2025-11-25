Cuenta DNI ofrece compras en 3 cuotas sin interés en comercios barriales de la Provincia

Ignacio Hernández
¡Este miércoles, la Cuenta DNI del Banco Provincia lanza super promociones con reintegros y cuotas!

Durante la última semana, los usuarios de Cuenta DNI podrán realizar compras en hasta 3 cuotas sin interés, todos los días, en comercios barriales adheridos. Esta opción se habilita únicamente al utilizar tarjetas de crédito vinculadas en la aplicación, excluyendo a locales de alimentos, carnicerías, granjas, pescaderías y grandes cadenas de supermercados.

Detalles de la Promo de Cuenta DNI

  • Hasta 3 cuotas sin interés.
  • Válido solo para comercios barriales adheridos.
  • Exclusión de rubros específicos: alimentos, carne, pescado y supermercados.

Esta iniciativa busca fomentar el consumo en comercios locales, brindando a los usuarios la posibilidad de acceder a facilidades de pago que podrían aliviar la carga económica en tiempos de inflación. Los usuarios deben asegurarse de que su tarjeta de crédito esté correctamente vinculada en la aplicación para poder aprovechar esta oferta.

Kicillof declara emergencia económica y busca aprobar el Presupuesto 2026
Mirá también:

Kicillof declara emergencia económica y busca aprobar el Presupuesto 2026

Comercios Adhieran a la Promo

Es fundamental que los consumidores consulten qué comercios están adheridos a esta promoción, ya que no todos los negocios del barrio participan. Se recomienda revisar la lista de locales disponibles en la app de Cuenta DNI para maximizar el beneficio de esta opción de financiación.

Banco Provincia habilita trámites por WhatsApp y evita filas desde casa
Mirá también:

Banco Provincia habilita trámites por WhatsApp y evita filas desde casa
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Micro ruta 2
Grave accidente en Ruta 2: volcó un micro con 50 pasajeros
Provincia
agua canilla
El veneno invisible: El 70% del agua subterránea en la Provincia de Buenos Aires supera los límites de arsénico
Provincia
Grave accidente en Dolores: Murió un joven tras violento choque entre moto y auto
Dolores
seguro fondo subsidio prestacion desempleo anses
ANSES cierra los pagos de noviembre: ¿Cómo acceder a la Prestación por Desempleo?
Anses
MICRO
AHORA: Volcó un micro en Ruta 2 y hay varios pasajeros heridos
Mar Chiquita
premios quiniela como pagan
Un afortunado ganó $152 millones en el Telekino, pero el fisco le saca más de $42 millones
Sociedad
Dia agradable soleado primaveral clima
Se mantienen las buenas condiciones del tiempo durante el último finde XXL
Provincia

Más leídas