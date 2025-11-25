Cuenta DNI ofrece compras en 3 cuotas sin interés en comercios barriales de la Provincia

Durante la última semana, los usuarios de Cuenta DNI podrán realizar compras en hasta 3 cuotas sin interés, todos los días, en comercios barriales adheridos. Esta opción se habilita únicamente al utilizar tarjetas de crédito vinculadas en la aplicación, excluyendo a locales de alimentos, carnicerías, granjas, pescaderías y grandes cadenas de supermercados.

Detalles de la Promo de Cuenta DNI

Hasta 3 cuotas sin interés.

Válido solo para comercios barriales adheridos.

Exclusión de rubros específicos: alimentos, carne, pescado y supermercados.

Esta iniciativa busca fomentar el consumo en comercios locales, brindando a los usuarios la posibilidad de acceder a facilidades de pago que podrían aliviar la carga económica en tiempos de inflación. Los usuarios deben asegurarse de que su tarjeta de crédito esté correctamente vinculada en la aplicación para poder aprovechar esta oferta.

Comercios Adhieran a la Promo

Es fundamental que los consumidores consulten qué comercios están adheridos a esta promoción, ya que no todos los negocios del barrio participan. Se recomienda revisar la lista de locales disponibles en la app de Cuenta DNI para maximizar el beneficio de esta opción de financiación.