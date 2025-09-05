Cuenta DNI ofrece 35% de reintegro en carnicerías, pollajerías y pescaderías este sábado

Los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia tendrán nuevas oportunidades de ahorro durante septiembre. Como parte del esquema de beneficios que impulsa la entidad, este mes habrá descuentos especiales en comercios de cercanía, alimentos y servicios esenciales, con topes de reintegro que buscan incentivar el consumo local y el uso de medios de pago digitales.
35% de descuento en carnes, pollos y pescados
Este sábado, quienes paguen con Cuenta DNI accederán a un 35% de reintegro en carnicerías, pollajerías y pescaderías adheridas.
- Tope de devolución: $6.000 por persona y por jornada.
- Compra máxima para alcanzar el tope: $17.000.
- Forma de acreditación: el reintegro se deposita en la cuenta vinculada tras realizar la compra.
El beneficio aplica solo en operaciones con dinero en cuenta, utilizando código QR o Clave DNI. No se incluyen pagos con tarjeta de crédito, débito, transferencias, envíos de dinero ni QR de otras billeteras como Mercado Pago.
Este sábado será el primero de los dos que ofrecerán este beneficio durante septiembre. El próximo será el sábado 20.
Otros descuentos vigentes en septiembre con Cuenta DNI
Además de la promoción en carnes, pescados y pollos, la billetera del Banco Provincia tiene otros descuentos destacados durante el mes:
- Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento el sábado 6 y domingo 7 en comercios de gastronomía, con tope de $8.000 por persona (equivalente a $26.700 en consumos).
- Carnicerías, pollajerías y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado (se alcanza con $17.000 en consumos).
- Comercios de cercanía (alimentos): 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por persona (equivalente a $20.000 en consumos).
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Universidades bonaerenses: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.