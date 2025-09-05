Cuenta DNI ofrece 35% de reintegro en carnicerías, pollajerías y pescaderías este sábado

Los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia tendrán nuevas oportunidades de ahorro durante septiembre. Como parte del esquema de beneficios que impulsa la entidad, este mes habrá descuentos especiales en comercios de cercanía, alimentos y servicios esenciales, con topes de reintegro que buscan incentivar el consumo local y el uso de medios de pago digitales.

35% de descuento en carnes, pollos y pescados

Este sábado, quienes paguen con Cuenta DNI accederán a un 35% de reintegro en carnicerías, pollajerías y pescaderías adheridas.

Tope de devolución : $6.000 por persona y por jornada.

: $6.000 por persona y por jornada. Compra máxima para alcanzar el tope : $17.000.

: $17.000. Forma de acreditación: el reintegro se deposita en la cuenta vinculada tras realizar la compra.

El beneficio aplica solo en operaciones con dinero en cuenta, utilizando código QR o Clave DNI. No se incluyen pagos con tarjeta de crédito, débito, transferencias, envíos de dinero ni QR de otras billeteras como Mercado Pago.

Este sábado será el primero de los dos que ofrecerán este beneficio durante septiembre. El próximo será el sábado 20.

Otros descuentos vigentes en septiembre con Cuenta DNI

Además de la promoción en carnes, pescados y pollos, la billetera del Banco Provincia tiene otros descuentos destacados durante el mes: