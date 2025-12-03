Cuenta DNI: Los descuentos confirmados para diciembre

El cierre del año suele venir acompañado de mayores gastos y una fuerte búsqueda de promociones que permitan aliviar el bolsillo. En ese contexto, la Cuenta DNI del Banco Provincia vuelve a ocupar un rol central con una grilla completa de descuentos para diciembre, pensada para quienes quieren ahorrar en compras cotidianas, alimentos, comercios de cercanía y supermercados.

Cuándo se activa el descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías

Uno de los beneficios más esperados del mes será el descuento especial en rubros clave para las fiestas. El sábado 20 de diciembre se activará el reintegro para compras en carnicerías, pollajerías y pescaderías adheridas.

El beneficio contempla:

35% de reintegro

Tope de devolución de $7.000 por persona

El reintegro máximo se alcanza con compras desde $20.000

Este descuento estará disponible solo ese día en todos los comercios que formen parte del programa.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para diciembre

Durante todo diciembre, los usuarios de Cuenta DNI tendrán a disposición una amplia variedad de promociones que alcanzan a comercios de barrio, ferias, gastronomía, farmacias, universidades y cadenas de venta masiva. A continuación, los beneficios confirmados:

Comercios de barrio

20% de descuento todos los viernes del mes

todos los viernes del mes Tope de reintegro semanal: $4.000

Se alcanza con compras mínimas de $20.000

Carnicerías, pollajerías y pescaderías

Disponible el sábado 20 de diciembre

35% de descuento

Tope de reintegro: $7.000 por persona

Beneficio máximo con compras desde $20.000

Ferias y Mercados Bonaerenses

40% de descuento todos los días

todos los días Tope semanal: $6.000 por persona

Se alcanza con compras mínimas de $15.000

Gastronomía para usuarios de 13 a 17 años

Sabado 13 y domingo 14

30% de reintegro

Tope mensual: $8.000

Se alcanza con compras desde $26.700

Librerías

10% de ahorro sin tope de reintegro

Farmacias y perfumerías

10% de reintegro todos los miércoles y jueves

todos los miércoles y jueves Sin límite de devolución

Universidades

40% de ahorro en bufetes adheridos

en bufetes adheridos Tope semanal por persona: $6.000

Beneficio máximo con gastos de $15.000 o más

Los descuentos del Banco Provincia en supermercados y mayoristas

Además de las promociones generales, el Banco Provincia confirmó beneficios exclusivos para supermercados y cadenas mayoristas. Estas rebajas se aplican en días específicos y en comercios puntuales.

Mayorista Nini

15% de ahorro todos los martes

todos los martes Tope diario por persona: $20.000

Carrefour

10% de descuento todos los miércoles

todos los miércoles Sin tope y con devolución inmediata

Chango Más

15% de descuento de jueves a sábados

de jueves a sábados Sin tope de devolución

Acreditación inmediata

Mayorista Vital

20% de descuento todos los martes y domingos

todos los martes y domingos Tope semanal unificado: $10.000 por persona

Reintegro máximo con compras mínimas de $50.000

Supermercados Dia%

20% de ahorro todos los lunes

todos los lunes Tope semanal: $8.000

Se aplica con compra mínima de $20.000

Máximo reintegro con gastos de $40.000 o más

Supermercados Toledo

20% de descuento miércoles, sábados y domingos

miércoles, sábados y domingos Sin tope

Devolución inmediata

Supermercados bonaerenses adheridos

Incluye Super Chacabuco, Actual Supermercados, CLC, Sabor Criollo, Lactres, Super Caseros, La Amistad, Don Luis, Autoservicio 228, Red Minicosto, Super Sofía y Supermercado Güemes.