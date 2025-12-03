Cuenta DNI: Los descuentos confirmados para diciembre

Denisse Helman
cuenta dni beneficios descuentos nuevo.jpeg

El cierre del año suele venir acompañado de mayores gastos y una fuerte búsqueda de promociones que permitan aliviar el bolsillo. En ese contexto, la Cuenta DNI del Banco Provincia vuelve a ocupar un rol central con una grilla completa de descuentos para diciembre, pensada para quienes quieren ahorrar en compras cotidianas, alimentos, comercios de cercanía y supermercados.

Cuándo se activa el descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías

Uno de los beneficios más esperados del mes será el descuento especial en rubros clave para las fiestas. El sábado 20 de diciembre se activará el reintegro para compras en carnicerías, pollajerías y pescaderías adheridas.

Desde este miércoles los bancos atenderán más temprano en la Provincia de Buenos Aires
Mirá también:

Desde este miércoles los bancos atenderán más temprano en la Provincia de Buenos Aires

El beneficio contempla:

  • 35% de reintegro
  • Tope de devolución de $7.000 por persona
  • El reintegro máximo se alcanza con compras desde $20.000

Este descuento estará disponible solo ese día en todos los comercios que formen parte del programa.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para diciembre

Durante todo diciembre, los usuarios de Cuenta DNI tendrán a disposición una amplia variedad de promociones que alcanzan a comercios de barrio, ferias, gastronomía, farmacias, universidades y cadenas de venta masiva. A continuación, los beneficios confirmados:

Comercios de barrio

  • 20% de descuento todos los viernes del mes
  • Tope de reintegro semanal: $4.000
  • Se alcanza con compras mínimas de $20.000

Carnicerías, pollajerías y pescaderías

  • Disponible el sábado 20 de diciembre
  • 35% de descuento
  • Tope de reintegro: $7.000 por persona
  • Beneficio máximo con compras desde $20.000

Ferias y Mercados Bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días
  • Tope semanal: $6.000 por persona
  • Se alcanza con compras mínimas de $15.000

Gastronomía para usuarios de 13 a 17 años

  • Sabado 13 y domingo 14
  • 30% de reintegro
  • Tope mensual: $8.000
  • Se alcanza con compras desde $26.700

Librerías

  • 10% de ahorro sin tope de reintegro

Farmacias y perfumerías

  • 10% de reintegro todos los miércoles y jueves
  • Sin límite de devolución

Universidades

  • 40% de ahorro en bufetes adheridos
  • Tope semanal por persona: $6.000
  • Beneficio máximo con gastos de $15.000 o más

Los descuentos del Banco Provincia en supermercados y mayoristas

Además de las promociones generales, el Banco Provincia confirmó beneficios exclusivos para supermercados y cadenas mayoristas. Estas rebajas se aplican en días específicos y en comercios puntuales.

Mayorista Nini

  • 15% de ahorro todos los martes
  • Tope diario por persona: $20.000

Carrefour

  • 10% de descuento todos los miércoles
  • Sin tope y con devolución inmediata

Chango Más

  • 15% de descuento de jueves a sábados
  • Sin tope de devolución
  • Acreditación inmediata

Mayorista Vital

  • 20% de descuento todos los martes y domingos
  • Tope semanal unificado: $10.000 por persona
  • Reintegro máximo con compras mínimas de $50.000

Supermercados Dia%

  • 20% de ahorro todos los lunes
  • Tope semanal: $8.000
  • Se aplica con compra mínima de $20.000
  • Máximo reintegro con gastos de $40.000 o más

Supermercados Toledo

  • 20% de descuento miércoles, sábados y domingos
  • Sin tope
  • Devolución inmediata

Supermercados bonaerenses adheridos

Incluye Super Chacabuco, Actual Supermercados, CLC, Sabor Criollo, Lactres, Super Caseros, La Amistad, Don Luis, Autoservicio 228, Red Minicosto, Super Sofía y Supermercado Güemes.

  • 15% de reintegro martes y miércoles
  • Tope semanal por persona: $6.000
  • Compra mínima: $30.000
  • Beneficio máximo con compras de $40.000 o más
La vicegobernadora Magario juró como diputada, pero se toma licencia
Mirá también:

La vicegobernadora Magario juró como diputada, pero se toma licencia
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento asignaciones AUH SUAF bono anses
ANSES Aumento de Asignaciones en Diciembre 2025: Lo que necesitás saber
Anses
cuenta dni banco provincia descuentos navidad 2025
Cuenta DNI en diciembre 2025: Cronograma de descuentos en carnicerías, supermercados y el “Especial Fiestas”
Provincia
La vicegobernadora Magario jura como diputada, pero se toma licencia en la Provincia de Buenos Aires
La vicegobernadora Magario juró como diputada, pero se toma licencia
Provincia
alertar sistema
AlertAR ENACOM: Qué es, cómo funciona y cuándo llega a tu celular
Sociedad
Kicillof presenta su plan económico ante intendentes y legisladores para evitar el estancamiento
Kicillof anunció un giro extra para los 135 municipios bonaerenses
Provincia
CHOQUE MICRO
Fuerte choque entre un micro y una combi cerca de Rauch: Hay heridos
Provincia
agrada
Martes cálido y con temperaturas en ascenso. ¿Cómo sigue la semana?
Provincia

Más leídas