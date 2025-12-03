Cuenta DNI: Los descuentos confirmados para diciembre

El cierre del año suele venir acompañado de mayores gastos y una fuerte búsqueda de promociones que permitan aliviar el bolsillo. En ese contexto, la Cuenta DNI del Banco Provincia vuelve a ocupar un rol central con una grilla completa de descuentos para diciembre, pensada para quienes quieren ahorrar en compras cotidianas, alimentos, comercios de cercanía y supermercados.
Cuándo se activa el descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías
Uno de los beneficios más esperados del mes será el descuento especial en rubros clave para las fiestas. El sábado 20 de diciembre se activará el reintegro para compras en carnicerías, pollajerías y pescaderías adheridas.
El beneficio contempla:
- 35% de reintegro
- Tope de devolución de $7.000 por persona
- El reintegro máximo se alcanza con compras desde $20.000
Este descuento estará disponible solo ese día en todos los comercios que formen parte del programa.
Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para diciembre
Durante todo diciembre, los usuarios de Cuenta DNI tendrán a disposición una amplia variedad de promociones que alcanzan a comercios de barrio, ferias, gastronomía, farmacias, universidades y cadenas de venta masiva. A continuación, los beneficios confirmados:
Comercios de barrio
- 20% de descuento todos los viernes del mes
- Tope de reintegro semanal: $4.000
- Se alcanza con compras mínimas de $20.000
Carnicerías, pollajerías y pescaderías
- Disponible el sábado 20 de diciembre
- 35% de descuento
- Tope de reintegro: $7.000 por persona
- Beneficio máximo con compras desde $20.000
Ferias y Mercados Bonaerenses
- 40% de descuento todos los días
- Tope semanal: $6.000 por persona
- Se alcanza con compras mínimas de $15.000
Gastronomía para usuarios de 13 a 17 años
- Sabado 13 y domingo 14
- 30% de reintegro
- Tope mensual: $8.000
- Se alcanza con compras desde $26.700
Librerías
- 10% de ahorro sin tope de reintegro
Farmacias y perfumerías
- 10% de reintegro todos los miércoles y jueves
- Sin límite de devolución
Universidades
- 40% de ahorro en bufetes adheridos
- Tope semanal por persona: $6.000
- Beneficio máximo con gastos de $15.000 o más
Los descuentos del Banco Provincia en supermercados y mayoristas
Además de las promociones generales, el Banco Provincia confirmó beneficios exclusivos para supermercados y cadenas mayoristas. Estas rebajas se aplican en días específicos y en comercios puntuales.
Mayorista Nini
- 15% de ahorro todos los martes
- Tope diario por persona: $20.000
Carrefour
- 10% de descuento todos los miércoles
- Sin tope y con devolución inmediata
Chango Más
- 15% de descuento de jueves a sábados
- Sin tope de devolución
- Acreditación inmediata
Mayorista Vital
- 20% de descuento todos los martes y domingos
- Tope semanal unificado: $10.000 por persona
- Reintegro máximo con compras mínimas de $50.000
Supermercados Dia%
- 20% de ahorro todos los lunes
- Tope semanal: $8.000
- Se aplica con compra mínima de $20.000
- Máximo reintegro con gastos de $40.000 o más
Supermercados Toledo
- 20% de descuento miércoles, sábados y domingos
- Sin tope
- Devolución inmediata
Supermercados bonaerenses adheridos
Incluye Super Chacabuco, Actual Supermercados, CLC, Sabor Criollo, Lactres, Super Caseros, La Amistad, Don Luis, Autoservicio 228, Red Minicosto, Super Sofía y Supermercado Güemes.
- 15% de reintegro martes y miércoles
- Tope semanal por persona: $6.000
- Compra mínima: $30.000
- Beneficio máximo con compras de $40.000 o más