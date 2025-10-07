Cuenta DNI lanza “Invertir”: una opción para hacer crecer tus ahorros desde el celular

Cuenta DNI del Banco Provincia ha lanzado una nueva función llamada “Invertir”, diseñada para facilitar el ahorro y la inversión desde dispositivos móviles. Esta herramienta se presenta como una opción accesible para todos, sin necesidad de trámites o costos adicionales, permitiendo a los usuarios hacer crecer su dinero de manera segura y rápida.

¿Cómo funciona la nueva función “Invertir”?

La opción “Invertir” está disponible dentro de la aplicación de Cuenta DNI. Para utilizarla, los usuarios deben contar con saldo disponible en su cuenta. El proceso es sencillo: ingresan a la aplicación, seleccionan el ícono “Invertir” y eligen el monto que desean destinar a un plazo fijo. La aplicación calculará y mostrará el retorno estimado al final del período elegido, para que el usuario tome decisiones informadas.

Inversiones accesibles para todos: ¿Cuánto se necesita y por cuánto tiempo?

Este nuevo servicio ofrece la posibilidad de realizar una inversión mínima de tan solo $1.000. En cuanto a los plazos, los usuarios pueden optar por 30, 60 o 90 días para sus inversiones. Una vez realizado el depósito, la inversión se activa instantáneamente.

Desde la sección “Mis Plazos Fijos”, los usuarios tienen acceso a todos los detalles de sus inversiones, pudiendo descargar y compartir recibos sin necesidad de asistir personalmente a una sucursal bancaria.

Beneficios en un contexto económico complejo

La iniciativa de Cuenta DNI busca brindar a los usuarios una herramienta de inversión segura y accesible. Esta opción resulta ideal para quienes desean proteger sus ingresos y organizar su ahorro, generando un ingreso extra mensual.

En un clima económico cambiante, la función “Invertir” se consolida como una alternativa práctica para mejorar la administración financiera familiar, aprovechando al máximo las ventajas que ofrece la billetera digital más popular del país.