¡Cuenta DNI lanza descuentos especiales para las fiestas y el verano!

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ha lanzado una serie de nuevos beneficios que se aplicarán durante el mes de diciembre, justo a tiempo para las festividades de Navidad y Año Nuevo. Los usuarios que realicen sus compras a través del código QR podrán acceder a importantes descuentos y promociones.

¿Qué beneficios trae Cuenta DNI para las fiestas?

En diciembre, los usuarios de Cuenta DNI disfrutarán de una variedad de descuentos en comercios locales, supermercados y eventos culturales. Este impulso se enmarca en el programa “ Mesumo Navidad ”, que ofrecerá vouchers con rebajas de hasta el 40%, además de ser acumulables con otras promociones.

Los descuentos buscan no solo facilitar las compras navideñas, sino también potenciar el comercio local y el acceso a servicios turísticos en la provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, se ofrecerán cuotas sin interés en hotelería, transporte y otros sectores.

Aspectos destacados del programa “Mesumo Navidad”

Vouchers con descuentos del 20% , 30% y 40% con topes de $10.000, $20.000 y $30.000, respectivamente, en comercios que operen con Cuenta DNI.

, y con topes de $10.000, $20.000 y $30.000, respectivamente, en comercios que operen con Cuenta DNI. Los vouchers se pueden canjear del 1 al 10 de cada mes hasta agotar stock.

de cada mes hasta agotar stock. Las promociones serán válidas del 15 al 30 en el próximo trimestre.

en el próximo trimestre. Posibilidad de utilizar los vouchers en más de una compra y acumularlos con otras promociones vigentes.

¿Qué descuentos se ofrecieron durante noviembre?

Durante el mes de noviembre de 2025, el Banco Provincia ofreció diversas promociones destacadas:

Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años): 30% de descuento los días 15 y 16, con un tope de $8.000.

30% de descuento los días 15 y 16, con un tope de $8.000. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por viernes.

20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por viernes. Carnicerías y pescaderías: 35% de descuento el 8 de noviembre, tope de $6.000.

35% de descuento el 8 de noviembre, tope de $6.000. Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días, tope de $6.000 semanal por persona.

40% de descuento todos los días, tope de $6.000 semanal por persona. Descuentos en universidades: 40% en comercios adheridos, tope de $6.000 semanal.

40% en comercios adheridos, tope de $6.000 semanal. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope.

¿Cómo acceder a las promociones de Cuenta DNI?

Los usuarios que hayan cambiado su celular o extraviado su cuenta deben actualizar sus datos biométricos, incluyendo una validación fotográfica de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Es necesario que el DNI se encuentre vigente para recuperar el acceso.

Requisitos para registrarse en Cuenta DNI

Tener un DNI argentino vigente .

. Ser mayor de 13 años .

. Contar con un celular con cámara y conexión a internet.

con cámara y conexión a internet. Bajar la app gratuita “Cuenta DNI” .

. Realizar un registro digital completo, que incluye escaneo del DNI y validación facial.

Las nuevas medidas implementadas por el Banco Provincia prometen hacer de este fin de año una experiencia más accesible y beneficiosa para todos sus usuarios.