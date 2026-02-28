Cuenta DNI en marzo 2026: Nuevo esquema para comercios y carnicerías

El Banco Provincia sacudió el tablero de los beneficios digitales al anunciar una de las modificaciones más esperadas por sus más de 10 millones de usuarios. A partir del 1 de marzo de 2026, la billetera virtual Cuenta DNI transforma su dinámica de ahorro más popular: el descuento en comercios de cercanía, que históricamente se concentraba en los cierres de semana, ahora estará vigente de lunes a viernes.

Esta decisión busca “desestacionalizar” el consumo, permitiendo que las familias bonaerenses organicen sus compras diarias sin depender exclusivamente de los viernes. La medida llega en un mes clave marcado por el inicio de clases y la necesidad de aliviar el presupuesto doméstico frente a la inflación.

El nuevo esquema para comercios de barrio y carnicerías

La gran novedad es la extensión horaria y de días para el beneficio del 20% en comercios de cercanía adheridos, un rubro que incluye almacenes, despensas, pollerías y, en muchos casos, carnicerías de barrio.

Días de vigencia: de lunes a viernes (antes solo viernes).

de lunes a viernes (antes solo viernes). Porcentaje de ahorro: 20% de descuento.

20% de descuento. Tope de reintegro: $5.000 por semana y por persona.

$5.000 por semana y por persona. Gasto máximo para aprovechar el tope: se alcanza con un consumo total de $25.000 semanales.

Este cambio operativo significa que un usuario puede alcanzar un ahorro mensual de hasta $20.000 solo en este rubro si utiliza el tope máximo durante las cuatro semanas de marzo. Es importante recordar que el beneficio aplica únicamente pagando con QR o Clave DNI con dinero en cuenta, y no es válido para pagos con tarjetas de crédito o débito a través de la app en esta promoción específica.

Especial “Vuelta a Clases”: ahorros de hasta el 25%

Dada la relevancia del calendario escolar, el Banco Provincia lanzó un paquete de beneficios adicionales para los primeros días del mes. Entre el 5 y el 8 de marzo inclusive, habrá un 25% de descuento en librerías y jugueterías adheridas de toda la provincia.

Esta promoción especial tiene un tope de $5.000 por persona, que se alcanza con un ticket de compra de $20.000. Además, durante los lunes y martes de todo el mes, se mantiene el 10% de ahorro en librerías de texto sin tope de reintegro, un beneficio que es acumulable con el descuento de comercios de barrio si la librería está inscripta en ambos rubros.

Guía completa de beneficios confirmados para marzo 2026

Para que puedas planificar tu mes, aquí te presentamos el cronograma detallado de los otros ahorros que ofrece la billetera:

Ferias, Mercados y Eventos: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000. Es el beneficio más alto de la app y se alcanza con $15.000 de consumo semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000. Es el beneficio más alto de la app y se alcanza con $15.000 de consumo semanal. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de $8.000 por semana y por persona.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Universidades: 40% de ahorro todos los días en comercios dentro de las universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

40% de ahorro todos los días en comercios dentro de las universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000. Especial Carnicerías (Sábados): Los sábados 8 y 22 de marzo se activará un beneficio especial del 35% de descuento, con un tope de $6.000 por jornada.

Los sábados 8 y 22 de marzo se activará un beneficio especial del 35% de descuento, con un tope de $6.000 por jornada. Full YPF: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales Full (no incluye combustible), con tope de $8.000 por semana.

Recomendaciones para asegurar el reintegro

Para evitar sorpresas al momento de la devolución del dinero (que suele demorar hasta 10 días hábiles), es fundamental seguir estas pautas:

Verificar el comercio: Antes de pagar, consultá en la web oficial del Banco Provincia o en la misma app si el local está adherido a la promoción del día.

Antes de pagar, consultá en la web oficial del Banco Provincia o en la misma app si el local está adherido a la promoción del día. Uso de QR propio: El beneficio solo aplica si escaneás el código QR generado por la terminal del comercio o pagás con Clave DNI. No utilices QRs de otras billeteras (como Mercado Pago) si querés el reintegro de Cuenta DNI.

El beneficio solo aplica si escaneás el código QR generado por la terminal del comercio o pagás con Clave DNI. No utilices QRs de otras billeteras (como Mercado Pago) si querés el reintegro de Cuenta DNI. Límites unificados: Recordá que los topes son por persona. Si en una familia dos adultos tienen la aplicación, pueden duplicar el ahorro realizando compras por separado hasta alcanzar sus respectivos topes.

Esta renovación de Cuenta DNI para marzo de 2026 no solo simplifica el uso de la aplicación, sino que posiciona a la banca pública bonaerense como el principal aliado del consumo de proximidad en un momento donde cada peso cuenta.