Cuenta DNI en diciembre 2025: Cronograma de descuentos en carnicerías, supermercados y el “Especial Fiestas”

Llega el último mes del año y, con él, los gastos de la mesa navideña, los regalos y las despedidas. Para cuidar el bolsillo de los bonaerenses, Cuenta DNI activó su esquema de beneficios para diciembre 2025 con una novedad importante: un calendario estratégico pensado para las Fiestas y un sistema de “vouchers” acumulables que promete aliviar el ticket final.

Si sos usuario de la billetera digital del Banco Provincia, acá tenés el relevamiento completo, chequeado y actualizado, para que planifiques tus compras y no te pierdas ningún reintegro.

🥩 El beneficio estrella: Carnicerías, Granjas y Pescaderías

Este mes hay un cambio clave en la estrategia. A diferencia de otros meses donde el beneficio era semanal, en diciembre la apuesta fuerte se concentra en una sola jornada, ideal para estoquearse antes de Nochebuena.

¿Cuándo? Únicamente el sábado 20 de diciembre .

Únicamente el . Descuento: 35% .

. Tope de reintegro: $7.000 por persona.

por persona. Dato clave: El tope aumentó respecto a meses anteriores. Para aprovecharlo al máximo, podés gastar hasta $20.000 en tu compra.

Atención: Este beneficio es exclusivo para pagos con QR o Clave DNI y no aplica si pagás con tarjeta de crédito o débito (aunque sea a través de la app).

🛍️ Comercios de Barrio y Ferias: Ahorro semanal

Para las compras del día a día, el esquema se mantiene con buenas opciones en tus locales de cercanía.

Comercios de cercanía (Almacenes, Kioscos, etc.)

Descuento: 20% .

. Días: Todos los viernes de diciembre.

Todos los de diciembre. Tope: $4.000 por semana y por persona.

por semana y por persona. Tip: Podés gastar hasta $20.000 cada viernes para maximizar el reintegro.

Ferias, Mercados y Eventos Bonaerenses

Descuento: 40% .

. Días: Todos los días del mes.

del mes. Tope: $6.000 semanal por persona.

semanal por persona. Ideal para comprar frutas, verduras y productos frescos de productores locales.

🛒 Supermercados: Cronograma cadena por cadena

Este es uno de los rubros más consultados. Los descuentos varían según la cadena y el día, por lo que te armamos este cronograma para que sepas cuándo ir a cada uno:

Cadena Día de descuento Beneficio Tope / Observaciones Día % Lunes 20% Tope $8.000 (semanal). Nini Mayorista Martes 15% Tope $20.000 (diario). Vital Martes y Domingos 20% Tope $10.000 (semanal). Carrefour Miércoles 10% Sin tope de reintegro. Toledo Mié, Sáb y Dom 20% Sin tope de reintegro. Chango Más Jue, Vie y Sáb 15% Sin tope de reintegro.

Nota: Consultá siempre en la web oficial las sucursales adheridas antes de ir.

🎁 Especial “Mesumo Navidad”: La novedad de diciembre

Para estas Fiestas, Banco Provincia lanzó “Mesumo Navidad”, un sistema de vouchers que funciona de manera escalonada y permite sumar descuentos extras.

¿Cómo funciona? Tenés que canjear tus puntos o acceder a los vouchers desde la app entre el 1 y el 10 de diciembre .

Tenés que canjear tus puntos o acceder a los vouchers desde la app entre el . ¿Cuándo se usan? Los cupones son válidos para compras entre el 15 y el 30 de diciembre .

Los cupones son válidos para compras entre el . Beneficios: Hay vouchers del 20%, 30% y hasta 40% de descuento.

Hay vouchers del de descuento. Lo mejor: Son acumulables con otras promociones vigentes de Cuenta DNI.

Además, habrá un Especial Fiestas del 20 al 23 de diciembre y para Reyes (5 de enero) con 20% de ahorro y cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, librerías y casas de deportes adheridas.

🎓 Segmentos Específicos: Jóvenes y Universitarios

Jóvenes (13 a 17 años): Tienen un beneficio exclusivo en Gastronomía . Un 30% de ahorro el sábado 13 y domingo 14 de diciembre (Tope $8.000).

Tienen un beneficio exclusivo en . Un el sábado 13 y domingo 14 de diciembre (Tope $8.000). Universidades: 40% de ahorro todos los días en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses (Tope $6.000 semanal).

💊 Farmacias y Librerías

No te olvides de estos rubros fijos que siguen vigentes y sin tope, ideales para compras puntuales:

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes .

10% de descuento los . Farmacias y Perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves.

Para más detalles y confirmar comercios adheridos por localidad, te recomendamos visitar el sitio oficial del Banco Provincia.