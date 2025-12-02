Cuenta DNI en diciembre 2025: Cronograma de descuentos en carnicerías, supermercados y el “Especial Fiestas”

Llega el último mes del año y, con él, los gastos de la mesa navideña, los regalos y las despedidas. Para cuidar el bolsillo de los bonaerenses, Cuenta DNI activó su esquema de beneficios para diciembre 2025 con una novedad importante: un calendario estratégico pensado para las Fiestas y un sistema de “vouchers” acumulables que promete aliviar el ticket final.
Si sos usuario de la billetera digital del Banco Provincia, acá tenés el relevamiento completo, chequeado y actualizado, para que planifiques tus compras y no te pierdas ningún reintegro.
🥩 El beneficio estrella: Carnicerías, Granjas y Pescaderías
Este mes hay un cambio clave en la estrategia. A diferencia de otros meses donde el beneficio era semanal, en diciembre la apuesta fuerte se concentra en una sola jornada, ideal para estoquearse antes de Nochebuena.
- ¿Cuándo? Únicamente el sábado 20 de diciembre.
- Descuento: 35%.
- Tope de reintegro: $7.000 por persona.
- Dato clave: El tope aumentó respecto a meses anteriores. Para aprovecharlo al máximo, podés gastar hasta $20.000 en tu compra.
Atención: Este beneficio es exclusivo para pagos con QR o Clave DNI y no aplica si pagás con tarjeta de crédito o débito (aunque sea a través de la app).
🛍️ Comercios de Barrio y Ferias: Ahorro semanal
Para las compras del día a día, el esquema se mantiene con buenas opciones en tus locales de cercanía.
Comercios de cercanía (Almacenes, Kioscos, etc.)
- Descuento: 20%.
- Días: Todos los viernes de diciembre.
- Tope: $4.000 por semana y por persona.
- Tip: Podés gastar hasta $20.000 cada viernes para maximizar el reintegro.
Ferias, Mercados y Eventos Bonaerenses
- Descuento: 40%.
- Días: Todos los días del mes.
- Tope: $6.000 semanal por persona.
- Ideal para comprar frutas, verduras y productos frescos de productores locales.
🛒 Supermercados: Cronograma cadena por cadena
Este es uno de los rubros más consultados. Los descuentos varían según la cadena y el día, por lo que te armamos este cronograma para que sepas cuándo ir a cada uno:
|Cadena
|Día de descuento
|Beneficio
|Tope / Observaciones
|Día %
|Lunes
|20%
|Tope $8.000 (semanal).
|Nini Mayorista
|Martes
|15%
|Tope $20.000 (diario).
|Vital
|Martes y Domingos
|20%
|Tope $10.000 (semanal).
|Carrefour
|Miércoles
|10%
|Sin tope de reintegro.
|Toledo
|Mié, Sáb y Dom
|20%
|Sin tope de reintegro.
|Chango Más
|Jue, Vie y Sáb
|15%
|Sin tope de reintegro.
Nota: Consultá siempre en la web oficial las sucursales adheridas antes de ir.
🎁 Especial “Mesumo Navidad”: La novedad de diciembre
Para estas Fiestas, Banco Provincia lanzó “Mesumo Navidad”, un sistema de vouchers que funciona de manera escalonada y permite sumar descuentos extras.
- ¿Cómo funciona? Tenés que canjear tus puntos o acceder a los vouchers desde la app entre el 1 y el 10 de diciembre.
- ¿Cuándo se usan? Los cupones son válidos para compras entre el 15 y el 30 de diciembre.
- Beneficios: Hay vouchers del 20%, 30% y hasta 40% de descuento.
- Lo mejor: Son acumulables con otras promociones vigentes de Cuenta DNI.
Además, habrá un Especial Fiestas del 20 al 23 de diciembre y para Reyes (5 de enero) con 20% de ahorro y cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, librerías y casas de deportes adheridas.
🎓 Segmentos Específicos: Jóvenes y Universitarios
- Jóvenes (13 a 17 años): Tienen un beneficio exclusivo en Gastronomía. Un 30% de ahorro el sábado 13 y domingo 14 de diciembre (Tope $8.000).
- Universidades: 40% de ahorro todos los días en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses (Tope $6.000 semanal).
💊 Farmacias y Librerías
No te olvides de estos rubros fijos que siguen vigentes y sin tope, ideales para compras puntuales:
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes.
- Farmacias y Perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves.
Para más detalles y confirmar comercios adheridos por localidad, te recomendamos visitar el sitio oficial del Banco Provincia.