Cuenta DNI en Diciembre 2025: Guía de beneficios confirmados para fin de año

El Banco Provincia renovó su cartera de beneficios para cerrar el 2025. La gran novedad de este diciembre no es solo un descuento directo, sino el nuevo sistema de vouchers progresivos que permite planificar las compras de las Fiestas con mayor anticipación.

A continuación, la lista definitiva de promociones vigentes y cómo aprovechar el nuevo programa “Mesumo” para blindar el aguinaldo.

🎄 CONFIRMADO: Programa “Mesumo Navidad”

Es la estrategia fuerte del banco para este cierre de año. En lugar de un descuento automático sorpresa, el usuario debe gestionar su beneficio. Es ideal para comprar regalos puntuales.

Paso 1 (Canje): Debés ingresar a la app entre el 1 y el 10 de diciembre para canjear tus puntos o solicitar el voucher.

Debés ingresar a la app entre el para canjear tus puntos o solicitar el voucher. Paso 2 (Uso): Los descuentos se aplican en compras realizadas del 15 al 30 de diciembre .

Los descuentos se aplican en compras realizadas del . Los niveles de ahorro: 20% de descuento: Tope de reintegro de $10.000. 30% de descuento: Tope de reintegro de $20.000. 40% de descuento: Tope de reintegro de $30.000.

Dato clave: Estos vouchers son acumulables con otras promociones vigentes de la billetera.

🎁 Especial Tarjetas: Indumentaria, Jugueterías y Librerías

Si contás con tarjetas de crédito Visa o MasterCard del Banco Provincia, agendá estas fechas para las compras del arbolito y Reyes. Es la mejor opción para financiar regalos grandes.

Fechas de la promo: Del 20 al 23 de diciembre (previa de Navidad) y el 5 de enero (Reyes).

Del (previa de Navidad) y el (Reyes). Beneficio: 20% de ahorro (sin tope de reintegro) + hasta 4 cuotas sin interés.

20% de ahorro (sin tope de reintegro) + hasta 4 cuotas sin interés. Rubros incluidos: Indumentaria, casas de deportes, jugueterías, librerías de texto y perfumerías.

🛒 Supermercados: Días de Ahorro

Para la mesa dulce y la cena de fin de año, Cuenta DNI mantiene sus alianzas con las grandes cadenas.

Descuento habitual: 25% de ahorro en cadenas adheridas.

25% de ahorro en cadenas adheridas. Fechas: Se recomienda revisar la app cada semana, ya que usualmente los beneficios se activan los días lunes o martes . (Atención: las fechas especiales de “Fiestas” se notificarán directamente en la aplicación cerca de la fecha).

Se recomienda revisar la app cada semana, ya que usualmente los beneficios se activan los días . (Atención: las fechas especiales de “Fiestas” se notificarán directamente en la aplicación cerca de la fecha). Tope de reintegro: Se renueva el tope para permitir compras más grandes de cara a las reuniones familiares.

🥩 Carnicerías, Granjas y Pescaderías

El clásico de los fines de semana sigue firme en diciembre 2025 para garantizar el asado.

Días: Todos los sábados de diciembre.

Todos los de diciembre. Descuento: 35% de ahorro.

35% de ahorro. Tope semanal: $6.000 por persona por semana.

$6.000 por persona por semana. Consumo sugerido: Gastando $17.150 aprovechás el reintegro máximo.

🏪 Comercios de Barrio y Almacenes

Para las compras diarias (verdulerías, kioscos, panaderías), el beneficio continúa de lunes a viernes.

General: 20% de ahorro (Tope mensual: $6.000).

20% de ahorro (Tope mensual: $6.000). Mayores de 60 años: Tienen un beneficio superior del 30% de ahorro (Tope mensual: $7.000).

🏖️ Verano 2026: Adelanto de vacaciones

El banco ya activó los beneficios para la temporada en la Costa Atlántica y sierras bonaerenses.

Gastronomía: 30% de ahorro los fines de semana.

30% de ahorro los fines de semana. Espectáculos: 25% de ahorro (Tope $10.000 por transacción).

25% de ahorro (Tope $10.000 por transacción). Balnearios y Turismo: Hasta 6 cuotas sin interés en establecimientos adheridos para congelar precios de carpas y hoteles.

⚠️ Importante: Recordá que para el programa “Mesumo Navidad”, el stock de vouchers puede ser limitado. Te recomendamos entrar a la aplicación el 1 de diciembre temprano para asegurar tu beneficio.