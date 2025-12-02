Cuenta DNI: Diciembre trae nuevos beneficios y topes especiales

Denisse Helman
cuenta dni beneficios descuentos nuevo.jpeg

En el último mes del año, la billetera digital más utilizada de la provincia vuelve a presentar un esquema de descuentos pensado para acompañar las compras de las fiestas. Las promociones abarcan desde alimentos esenciales hasta gastronomía, comercios de cercanía y ferias, con topes renovados y propuestas específicas para distintos grupos de usuarias y usuarios.

Todos los descuentos de Cuenta DNI para diciembre

Cuenta DNI, la billetera del Banco Provincia, ofrece beneficios en más de 180.000 comercios en todo el territorio bonaerense. Entre las novedades del mes se destacan el aumento del tope en carnicerías, granjas y pescaderías, y un descuento especial en gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años. También continúa la opción de pagar en 3 cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenecen al rubro alimentos.

El nuevo tope para carnicerías, granjas y pescaderías

Una de las promociones más importantes del mes es la que se aplica a productos frescos. Este beneficio tendrá una edición especial:

  • 35% de descuento el sábado 20 de diciembre
  • Nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos

Esta mejora representa uno de los cambios más esperados para cerrar el año.

Beneficios para jóvenes de 13 a 17 años

La app vuelve a incluir una promoción exclusiva para adolescentes:

  • 30% de descuento en gastronomía, el sábado 13 y domingo 14 de diciembre
  • Tope de $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos

Este beneficio es válido únicamente para quienes tengan la versión Cuenta DNI 13/17.

Comercios de cercanía, ferias y mercados

El paquete de descuentos también incluye rubros de uso cotidiano:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por viernes (se alcanza con $20.000).
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana (equivalente a un ticket de $15.000).
  • Supermercados: descuentos disponibles los siete días de la semana en cadenas adheridas.

Universidades, librerías y farmacias

Los beneficios también alcanzan a estudiantes y a rubros vinculados al cuidado personal:

  • Universidades bonaerenses: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos. Tope semanal de $6.000 por persona, alcanzable con $15.000 en compras.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope.

Cuotas sin interés en comercios que no son de alimentos

Para compras de otros rubros, las personas usuarias pueden pagar en:

  • 3 cuotas sin interés todos los días
  • Válido en comercios de cercanía que no pertenezcan al rubro alimentos
  • Operando con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app

Estos descuentos pueden consultarse en detalle desde la propia aplicación o en las redes oficiales del Banco Provincia.

