Cuenta DNI Diciembre 2025: Cómo aprovechar el descuento en Carnicerías y activar los Vouchers de Navidad

Ignacio Hernández
Cuenta dni carnicerias descuentos

Llega el mes más importante para el bolsillo y el Banco Provincia confirmó un cambio total en la estrategia de beneficios. Para diciembre de 2025, la clave para ahorrar en el asado de las Fiestas y los regalos del arbolito se llama “MeSumo Navidad”.

A continuación, te explicamos cómo funciona el nuevo descuento para carnicerías (que ahora requiere un paso previo) y la lista completa de beneficios confirmados, incluyendo las fechas de “Súper Ahorro” sin tope de reintegro.

Cuenta DNI en Diciembre 2025: nuevos descuentos y topes de reintegro
Carnicerías, Granjas y Pescaderías: La nueva estrategia para diciembre

Cuenta DNI lanza nuevas promociones para impulsar el consumo local en noviembre 2025

Si estabas acostumbrado a ir directamente el sábado y esperar el reintegro, prestá atención. Este mes, el ahorro en carne se potencia si utilizás el nuevo sistema de cupones, permitiéndote acceder a porcentajes mayores si te organizás.

  • El cambio clave: Podés utilizar los nuevos Vouchers “MeSumo” (de 20%, 30% o 40%) en carnicerías adheridas que cobren con QR.
  • ¿Siguen los sábados? Se mantiene la vigencia de la promoción clásica de los sábados (35% de ahorro con tope semanal), pero la recomendación de los expertos para este diciembre es priorizar el uso del Voucher del 40% en las compras grandes de carne para las fiestas, ya que el tope es mucho más alto ($30.000 vs el tope estándar semanal).
  • Estrategia ganadora: Activá tu voucher del 1 al 10 de diciembre y usalo en la carnicería entre el 15 y el 30 para asegurar el descuento máximo en el vacío o el matambre para Navidad.

URGENTE: Cronograma de Vouchers “MeSumo Navidad”

Este es el corazón de los descuentos de diciembre. Si no respetás las fechas, perdés el beneficio.

Fase 1: Activación (Obligatoria)

Tenés que ingresar a la app Cuenta DNI y “canjear” o activar tus cupones.
Fecha límite: Del 1 al 10 de diciembre.

Fase 2: Compra y Ahorro

Una vez activados, podés usarlos en cualquier comercio adherido (incluye carnicerías, supermercados, indumentaria, etc.).
Fecha de uso: Del 15 al 30 de diciembre.

Los montos y topes confirmados:

  • Voucher 20%: Tope de reintegro de $10.000.
  • Voucher 30%: Tope de reintegro de $20.000.
  • Voucher 40%: Tope de reintegro de $30.000.

Dato: Son acumulables con otros beneficios vigentes.

Especial Regalos: 20% SIN TOPE de Reintegro

Para la compra de indumentaria, juguetes y regalos, Banco Provincia lanzó una promoción agresiva para competir con la inflación.

  • Descuento: 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés.
  • Rubros: Indumentaria, Casas de Deportes, Librerías, Jugueterías, Perfumerías.
  • Tope: SIN TOPE (Podés comprar zapatillas o ropa cara y el 20% se reintegra completo).
  • Fechas de Oro: Del 20 al 23 de diciembre (Previa de Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).

Ferias Bonaerenses: Frutas y Verduras al 40%

Ideal para acompañar la mesa navideña (ensalada de frutas, papas, verduras de estación).

  • Descuento: 40% de ahorro.
  • Vigencia: Todos los días de diciembre.
  • Tope: $6.000 semanal por persona.

Supermercados y Comercios de Barrio

Además de los vouchers, se mantienen los esquemas de apoyo al consumo diario:

  • Comercios de Barrio: 20% de descuento de lunes a viernes (Tope mensual: $8.000).
  • Supermercados: Se esperan fechas especiales a mediados de mes (generalmente lunes y martes) que podrán combinarse con los vouchers activos.

Resumen: ¿Qué días ir a la carnicería?

Para maximizar tu dinero este diciembre, el calendario ideal es:

  1. Del 1 al 10: Entrá a la app y activá el Voucher de 40%.
  2. Sábado 6 o 13: Usá el descuento clásico del 35% para consumo semanal.
  3. Entre el 15 y el 23: Hacé la compra grande de carne para las fiestas usando el Voucher del 40% (Tope $30.000) que activaste a principio de mes.
Estatales Bonaerenses: Confirmaron el cronograma de cobro para diciembre 2025
Más leídas