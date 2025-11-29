Cuenta DNI Diciembre 2025: Cómo aprovechar el descuento en Carnicerías y activar los Vouchers de Navidad

Llega el mes más importante para el bolsillo y el Banco Provincia confirmó un cambio total en la estrategia de beneficios. Para diciembre de 2025, la clave para ahorrar en el asado de las Fiestas y los regalos del arbolito se llama “MeSumo Navidad”.

A continuación, te explicamos cómo funciona el nuevo descuento para carnicerías (que ahora requiere un paso previo) y la lista completa de beneficios confirmados, incluyendo las fechas de “Súper Ahorro” sin tope de reintegro.

Carnicerías, Granjas y Pescaderías: La nueva estrategia para diciembre

Si estabas acostumbrado a ir directamente el sábado y esperar el reintegro, prestá atención. Este mes, el ahorro en carne se potencia si utilizás el nuevo sistema de cupones, permitiéndote acceder a porcentajes mayores si te organizás.

El cambio clave: Podés utilizar los nuevos Vouchers “MeSumo” (de 20%, 30% o 40%) en carnicerías adheridas que cobren con QR.

Podés utilizar los nuevos (de 20%, 30% o 40%) en carnicerías adheridas que cobren con QR. ¿Siguen los sábados? Se mantiene la vigencia de la promoción clásica de los sábados (35% de ahorro con tope semanal), pero la recomendación de los expertos para este diciembre es priorizar el uso del Voucher del 40% en las compras grandes de carne para las fiestas, ya que el tope es mucho más alto ($30.000 vs el tope estándar semanal).

Se mantiene la vigencia de la promoción clásica de los sábados (35% de ahorro con tope semanal), pero la recomendación de los expertos para este diciembre es en las compras grandes de carne para las fiestas, ya que el tope es mucho más alto ($30.000 vs el tope estándar semanal). Estrategia ganadora: Activá tu voucher del 1 al 10 de diciembre y usalo en la carnicería entre el 15 y el 30 para asegurar el descuento máximo en el vacío o el matambre para Navidad.

URGENTE: Cronograma de Vouchers “MeSumo Navidad”

Este es el corazón de los descuentos de diciembre. Si no respetás las fechas, perdés el beneficio.

Fase 1: Activación (Obligatoria)

Tenés que ingresar a la app Cuenta DNI y “canjear” o activar tus cupones.

Fecha límite: Del 1 al 10 de diciembre.

Fase 2: Compra y Ahorro

Una vez activados, podés usarlos en cualquier comercio adherido (incluye carnicerías, supermercados, indumentaria, etc.).

Fecha de uso: Del 15 al 30 de diciembre.

Los montos y topes confirmados:

Voucher 20%: Tope de reintegro de $10.000.

Tope de reintegro de $10.000. Voucher 30%: Tope de reintegro de $20.000.

Tope de reintegro de $20.000. Voucher 40%: Tope de reintegro de $30.000.

Dato: Son acumulables con otros beneficios vigentes.

Especial Regalos: 20% SIN TOPE de Reintegro

Para la compra de indumentaria, juguetes y regalos, Banco Provincia lanzó una promoción agresiva para competir con la inflación.

Descuento: 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés.

20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés. Rubros: Indumentaria, Casas de Deportes, Librerías, Jugueterías, Perfumerías.

Indumentaria, Casas de Deportes, Librerías, Jugueterías, Perfumerías. Tope: SIN TOPE (Podés comprar zapatillas o ropa cara y el 20% se reintegra completo).

(Podés comprar zapatillas o ropa cara y el 20% se reintegra completo). Fechas de Oro: Del 20 al 23 de diciembre (Previa de Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).

Ferias Bonaerenses: Frutas y Verduras al 40%

Ideal para acompañar la mesa navideña (ensalada de frutas, papas, verduras de estación).

Descuento: 40% de ahorro.

40% de ahorro. Vigencia: Todos los días de diciembre.

Todos los días de diciembre. Tope: $6.000 semanal por persona.

Supermercados y Comercios de Barrio

Además de los vouchers, se mantienen los esquemas de apoyo al consumo diario:

Comercios de Barrio: 20% de descuento de lunes a viernes (Tope mensual: $8.000).

20% de descuento de lunes a viernes (Tope mensual: $8.000). Supermercados: Se esperan fechas especiales a mediados de mes (generalmente lunes y martes) que podrán combinarse con los vouchers activos.

Resumen: ¿Qué días ir a la carnicería?

Para maximizar tu dinero este diciembre, el calendario ideal es: