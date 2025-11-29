Cuenta DNI en Diciembre 2025: nuevos descuentos y topes de reintegro

Este diciembre de 2025, el Banco Provincia cambió las reglas del juego. A diferencia de los meses anteriores donde el descuento era automático, la entidad lanzó el programa “MeSumo Navidad”, que obliga a los usuarios a realizar una acción previa dentro de la app para no perderse los beneficios más fuertes de las Fiestas.

A continuación, la información actualizada para aprovechar al máximo tu aguinaldo y las compras navideñas.

¡Atención! Plazos críticos del Nuevo Sistema de Vouchers

La gran novedad es la incorporación de cupones de descuento que debés “reservar” antes de usar. Si no hacés el canje en la primera semana del mes, no podrás acceder al beneficio luego.

Cuándo se canjean los vouchers: Únicamente del 1 al 10 de diciembre .

Únicamente del . Cuándo se usan: Del 15 al 30 de diciembre .

Del . Dónde: Dentro de la app Cuenta DNI.

¿De cuánto son los nuevos descuentos y topes?

El programa “MeSumo Navidad” ofrece tres niveles de ahorro acumulables, ideales para compras grandes de fin de año en supermercados, indumentaria y regalos.

Voucher 1: 20% de descuento (Tope de reintegro: $10.000).

20% de descuento (Tope de reintegro: $10.000). Voucher 2: 30% de descuento (Tope de reintegro: $20.000).

30% de descuento (Tope de reintegro: $20.000). Voucher 3: 40% de descuento (Tope de reintegro: $30.000).

Dato clave: Estos vouchers son acumulables con otras promociones vigentes de la billetera.

Especial Navidad y Reyes: Descuento SIN TOPE

Para la compra de regalos, Banco Provincia activó una promoción agresiva en rubros seleccionados (Indumentaria, Jugueterías, Librerías, Deportes, etc.).

Beneficio: 20% de ahorro.

20% de ahorro. Tope de reintegro: SIN TOPE (Ideal para compras de alto valor).

(Ideal para compras de alto valor). Fechas de vigencia: Del 20 al 23 de diciembre (previo a Navidad) y el 5 de enero de 2026 (para Reyes).

Del (previo a Navidad) y el 5 de enero de 2026 (para Reyes). Financiación: Hasta 4 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% Diario

Se mantiene y refuerza uno de los beneficios más utilizados para la compra de alimentos frescos a productores locales.

Descuento: 40% de ahorro.

40% de ahorro. Vigencia: Todos los días de diciembre.

Todos los días de diciembre. Tope de reintegro: $6.000 semanal por persona.

Beneficios para el Verano 2026

Pensando en las vacaciones, ya se confirmaron beneficios en turismo que arrancan en diciembre y siguen en enero y febrero:

Balnearios y Espectáculos: Hasta 6 cuotas sin interés.

Hasta 6 cuotas sin interés. Entretenimiento: 25% de ahorro (Tope $10.000 por transacción).

Cómo no perder plata este mes: Resumen de estrategia