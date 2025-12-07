Cuenta DNI lanza descuentos imperdibles para las compras de Nochebuena y Navidad

Con la llegada de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, activó una promoción que entusiasma a millones de usuarios: un descuento excepcional pensado estratégicamente para organizar la mesa de las fiestas. La medida, impulsada por la gestión del Gobernador Kicillof, busca aliviar el bolsillo de los bonaerenses en una de las épocas de mayor consumo.

Además del listado completo de ofertas de Cuenta DNI, habrá un “regalo” especial que estará disponible por 24 horas en una fecha clave. La oferta más esperada de la billetera digital se centrará en carnicerías, granjas y pescaderías, los principales proveedores de proteínas.

TODOS LOS DESCUENTOS DE CUENTA DNI DE DICIEMBRE 2025

Supermercados Día: Durante todos los lunes de diciembre de 2025, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un 20% de descuento en Supermercados Día. El beneficio incluye un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, siendo necesario realizar una compra mínima de $20.000.

Promociones en librerías: Las librerías participan del programa con un 10% de descuento disponible los días lunes y martes, sin tope de reintegro.

Mayoristas Nini y Vital: El martes se convierte en una oportunidad de ahorro en mayoristas. Nini Mayorista otorga un 15% de descuento exclusivo en sus sucursales, con un tope de $20.000 por persona y por día. Además, Vital ofrece un 20% de descuento, ajustado a un tope de $10.000 por persona y por semana y que se extiende a los días domingo.

Supermercados: descuentos los martes y miércoles: Estos días también están contemplados con una oferta especial en supermercados. Se brinda un 15% de descuento sobre el total de la compra, aplicable a operaciones desde $30.000, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona.

Carrefour: miércoles con descuento: Los miércoles, Carrefour presenta una propuesta sin tope de reintegro: un 10% de descuento directo en línea de caja, para compras abonadas con Cuenta DNI.

Farmacias y perfumerías: rebajas del 10% los miércoles: Los días miércoles y jueves también son de descuentos en farmacias y perfumerías. La billetera digital aplica un 10% de rebaja, sin límite de devolución, en la compra de medicamentos y productos de higiene personal en los locales adheridos.

Supermercados Toledo: descuento en días seleccionados: Los supermercados Toledo participan el miércoles, sábado y domingo con un 20% de descuento inmediato, sin tope de reintegro. La bonificación se aplica en el momento de realizar el pago con Cuenta DNI.

ChangoMás: 15% de descuento de jueves a sábado: De jueves a sábado, la cadena de supermercados ChangoMás ofrece un 15% de descuento en las compras realizadas con la billetera digital. El descuento se efectúa de forma automática en la línea de caja, sin límite de devolución.

Gastronómicos: 30% de descuento en las fechas especiales: El sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, los locales gastronómicos adheridos brindan un 30% de descuento a quienes abonen con Cuenta DNI. El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por persona, válido durante la vigencia puntual de la campaña.

Carnicerías: 35% de descuento el 20 de diciembre: El sábado 20 de diciembre, las carnicerías adheridas otorgan un 35% de descuento sobre el total de la compra, con un tope de $7.000 por persona y por fecha.

Comercios de barrio: descuentos los viernes: Todos los viernes, los comercios de barrio y proximidad ofrecerán un descuento único. Antes del fin de semana en todo el mes, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento, con un $4.000 de tope de devolución por semana y por persona.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento: En ferias y mercados bonaerenses, la promoción alcanza el 40% de descuento en productos frescos y regionales, con un tope semanal de $6.000 por persona.

Cuenta DNI habilita la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés en los comercios participantes, aplicable a quienes hayan vinculado previamente sus tarjetas de crédito en la aplicación. El pago debe realizarse mediante QR desde la app, lo que amplía el acceso a facilidades de financiamiento para una mayor variedad de productos y servicios durante el mes de diciembre.