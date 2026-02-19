Cuenta DNI: Cómo aprovechar los últimos descuentos de febrero antes del inicio de clases

A pocos días de que termine febrero, los usuarios de Cuenta DNI entran en la etapa decisiva para exprimir los topes de reintegro mensuales y semanales. Con el comienzo del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina y el cierre de la temporada de verano, el Banco Provincia mantiene vigentes beneficios clave que permiten aliviar el bolsillo en una de las semanas más costosas del año.

Si todavía no alcanzaste los límites de devolución en carnicerías, supermercados o librerías, esta es la hoja de ruta para maximizar tu saldo antes de que los beneficios se renueven en marzo.

La última oportunidad en carnicerías y granjas

El beneficio más utilizado por los bonaerenses tiene su última función del mes. Este viernes 20 y el próximo viernes 27 de febrero, rige el 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

Tope semanal: $5.000 (se alcanza con una compra de $25.000).

$5.000 (se alcanza con una compra de $25.000). Estrategia: Si realizás una compra fuerte este viernes y otra el último viernes del mes, podés sumar $10.000 extra de ahorro total en solo diez días.

Especial Vuelta a Clases: descuentos sin tope de reintegro

Para quienes dejaron las compras escolares para último momento, la billetera virtual ofrece un alivio fundamental. Los lunes y martes (23 y 24 de febrero) son los días clave para visitar librerías y jugueterías.

Beneficio: 10% de ahorro en comercios adheridos.

10% de ahorro en comercios adheridos. Gran ventaja: Esta promoción no tiene tope de reintegro , lo que la vuelve ideal para compras grandes de mochilas, carpetas y manuales escolares donde el gasto suele ser elevado.

Esta promoción , lo que la vuelve ideal para compras grandes de mochilas, carpetas y manuales escolares donde el gasto suele ser elevado. Cuotas: Recordá que, además del descuento de la app, quienes paguen con tarjetas de crédito del Banco Provincia pueden acceder a 4 cuotas sin interés en artículos seleccionados.

Supermercados y ferias: el cierre del mes

Para stockear la alacena antes de marzo, los últimos días de febrero presentan oportunidades segmentadas por cadenas:

Día Comercio Beneficio Tope / Detalle Lunes 23 Supermercados Día 20% de ahorro $8.000 por semana. Martes 24 Nini Mayorista 15% de ahorro $20.000 de tope diario. Miércoles 25 Carrefour y Toledo 10% y 20% Carrefour reintegra en el acto sin tope. Jueves 26 Chango Más 15% o 20% Según sucursal, sin tope de reintegro.

Además, las Ferias y Mercados Bonaerenses mantienen su 40% de descuento todos los días (incluyendo el último fin de semana del mes), con un tope de $6.000 semanales. Es el recurso más eficiente para comprar frutas y verduras de estación a mitad de precio.

Últimos días de beneficios de verano

Si estás pasando los últimos días de vacaciones en la Costa Atlántica o planeás una escapada de cierre de temporada, no olvides los descuentos en gastronomía:

Atalaya, Havanna, Manolo y Freddo: Continúa el 25% de ahorro todos los días , con tope de $10.000 por semana . Es acumulable por marca, por lo que podés usar el beneficio en diferentes locales durante el mismo viaje.

Continúa el , con tope de . Es acumulable por marca, por lo que podés usar el beneficio en diferentes locales durante el mismo viaje. Estaciones de servicio YPF (Full): El sábado 21 y domingo 22 podés obtener un 25% de reintegro en consumos dentro de las tiendas Full, con un tope de $8.000. Ideal para el café y el snack del viaje de regreso.

Recomendación final para no perder el reintegro

Dada la alta demanda de fin de mes, recordá siempre verificar que el comercio figure en la sección “Comercios Cercanos” de la app. Para que el descuento sea efectivo, el pago debe realizarse mediante código QR o la opción “Enviar dinero” dentro de Cuenta DNI. Los reintegros se verán reflejados en tu cuenta en un plazo máximo de 10 días hábiles.