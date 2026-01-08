Cuenta DNI arranca enero con descuentos en vacaciones, gastronomía y comercios de barrio

Denisse Helman
Cuenta DNI estrena 2026 con promociones en comercios, balnearios y más descuentos para el verano

Con el comienzo del año y el movimiento propio de la temporada de verano, las billeteras digitales vuelven a ocupar un lugar central en el consumo diario. En ese escenario, Banco Provincia renueva su esquema de beneficios con una batería de promociones pensadas tanto para quienes vacacionan en la Costa Atlántica como para quienes permanecen en el resto del territorio bonaerense.

Descuentos de Cuenta DNI durante enero

Durante enero, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia que ya supera los 10 millones de personas usuarias, lanza promociones especiales orientadas a aliviar el gasto cotidiano. Los beneficios alcanzan a balnearios, comercios gastronómicos, negocios de cercanía y rubros esenciales, con reintegros semanales y mensuales que se acumulan a lo largo del mes.

Invasión de barigüí en Buenos Aires: la mosca negra que muerde y preocupa en la cuenca del Salado
Mirá también:

Invasión de barigüí en Buenos Aires: la mosca negra que muerde y preocupa en la cuenca del Salado

Las promociones están vigentes en toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo los principales puntos turísticos del verano.

Beneficio especial en marcas emblemáticas del verano

Una de las principales novedades es el descuento en marcas destacadas de la temporada, disponible todos los días.

  • 25% de ahorro en comercios adheridos.
  • Tope de reintegro de $10.000 por semana por marca.

El beneficio incluye locales gastronómicos y balnearios reconocidos, entre ellos:

  • Atalaya, Havanna, Manolo, Luccianos, Freddo, Chichilo, La Fonte de Oro, El Topo, SAO Medialunas.
  • Balnearios como Torreón del Monje, Mute, Marbella, Guardalavaca, Pepe’s, Parque Mogotes y otros puntos clásicos del verano.

Promo gastronómica en FULL YPF los fines de semana

Cuenta DNI suma además una promoción específica para FULL YPF, enfocada en el consumo de comida y bebidas.

  • 25% de descuento todos los sábados y domingos.
  • Tope de reintegro de $8.000 por semana.
  • No aplica para la compra de combustibles.

Este beneficio busca captar el consumo de quienes viajan por ruta o se mueven durante el fin de semana.

Comercios de barrio: más rubros y mayor tope

Otra novedad relevante de enero es la ampliación del beneficio en comercios de cercanía, que ahora incluye carnicerías, granjas y pescaderías.

  • 20% de descuento todos los viernes.
  • Nuevo tope de $5.000 por viernes.
  • El reintegro se alcanza con $25.000 en consumos.

Como enero tiene cinco viernes, el ahorro mensual puede llegar hasta $25.000 solo con esta promoción.

Ferias, mercados y universidades bonaerenses

Se mantienen los beneficios en espacios de consumo cotidiano y de cercanía social.

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope de $6.000 por semana.

Comercios en universidades

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope de $6.000 por semana.

Descuentos en supermercados, farmacias y librerías

Cuenta DNI continúa ofreciendo rebajas en rubros clave para el consumo diario:

Supermercados

  • Descuentos en distintas cadenas de la provincia.
  • Vigentes los siete días de la semana.

Farmacias y perfumerías

  • 10% de descuento los miércoles y jueves.
  • Sin tope de reintegro.

Librerías

  • 10% de descuento los lunes y martes.
  • Sin tope de reintegro.

Dónde consultar todas las promociones vigentes

Toda la agenda completa de beneficios de Cuenta DNI se encuentra disponible desde el 2 de enero en las cuentas verificadas de Banco Provincia en redes sociales y dentro de la propia aplicación, donde se pueden consultar los comercios adheridos y los topes actualizados para cada promoción.

Las escuelas de verano en la Provincia de Buenos Aires: un refugio educativo para 220 mil chicos
Mirá también:

Las escuelas de verano en la Provincia de Buenos Aires: un refugio educativo para 220 mil chicos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Como extraer dinero de un cajero utilizando Cuenta DNI
Nuevo límite de retiro en Cajeros 2026: ¿Cuánto se puede extraer por día?
Provincia
La Corte puso un freno a las fumigaciones en Rauch y Tandil
Provincia
PORTADA VIRGEN
¿Milagro en Chivilcoy? aseguran que la Virgen apareció en un árbol
Provincia
hospital el cruce
Denuncian que el Gobierno nacional evalúa privatizar los hospitales SAMIC bonaerenses
Nacionales Provincia
La primavera en Buenos Aires sigue inestable y promete lluvias en los próximos días
Miércoles agradable pero inestable. ¿Cuándo vuelven las lluvias?
Provincia
Preocupación sanitaria: Murió un joven por hantavirus en Mar del Plata
Provincia
Empleados comercio aumento bono
Los empleados de comercio recibirán un aumento y bonos extra en enero de 2026
Sociedad

Más leídas