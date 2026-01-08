Cuenta DNI arranca enero con descuentos en vacaciones, gastronomía y comercios de barrio

Con el comienzo del año y el movimiento propio de la temporada de verano, las billeteras digitales vuelven a ocupar un lugar central en el consumo diario. En ese escenario, Banco Provincia renueva su esquema de beneficios con una batería de promociones pensadas tanto para quienes vacacionan en la Costa Atlántica como para quienes permanecen en el resto del territorio bonaerense.

Descuentos de Cuenta DNI durante enero

Durante enero, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia que ya supera los 10 millones de personas usuarias, lanza promociones especiales orientadas a aliviar el gasto cotidiano. Los beneficios alcanzan a balnearios, comercios gastronómicos, negocios de cercanía y rubros esenciales, con reintegros semanales y mensuales que se acumulan a lo largo del mes.

Las promociones están vigentes en toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo los principales puntos turísticos del verano.

Beneficio especial en marcas emblemáticas del verano

Una de las principales novedades es el descuento en marcas destacadas de la temporada, disponible todos los días.

25% de ahorro en comercios adheridos.

en comercios adheridos. Tope de reintegro de $10.000 por semana por marca.

El beneficio incluye locales gastronómicos y balnearios reconocidos, entre ellos:

Atalaya, Havanna, Manolo, Luccianos, Freddo, Chichilo, La Fonte de Oro, El Topo, SAO Medialunas.

Balnearios como Torreón del Monje, Mute, Marbella, Guardalavaca, Pepe’s, Parque Mogotes y otros puntos clásicos del verano.

Promo gastronómica en FULL YPF los fines de semana

Cuenta DNI suma además una promoción específica para FULL YPF, enfocada en el consumo de comida y bebidas.

25% de descuento todos los sábados y domingos.

todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana .

. No aplica para la compra de combustibles.

Este beneficio busca captar el consumo de quienes viajan por ruta o se mueven durante el fin de semana.

Comercios de barrio: más rubros y mayor tope

Otra novedad relevante de enero es la ampliación del beneficio en comercios de cercanía, que ahora incluye carnicerías, granjas y pescaderías.

20% de descuento todos los viernes.

todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes .

. El reintegro se alcanza con $25.000 en consumos.

Como enero tiene cinco viernes, el ahorro mensual puede llegar hasta $25.000 solo con esta promoción.

Ferias, mercados y universidades bonaerenses

Se mantienen los beneficios en espacios de consumo cotidiano y de cercanía social.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días.

todos los días. Tope de $6.000 por semana.

Comercios en universidades

40% de descuento todos los días.

todos los días. Tope de $6.000 por semana.

Descuentos en supermercados, farmacias y librerías

Cuenta DNI continúa ofreciendo rebajas en rubros clave para el consumo diario:

Supermercados

Descuentos en distintas cadenas de la provincia.

Vigentes los siete días de la semana.

Farmacias y perfumerías

10% de descuento los miércoles y jueves.

los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.

Librerías

10% de descuento los lunes y martes.

los lunes y martes. Sin tope de reintegro.

Dónde consultar todas las promociones vigentes

Toda la agenda completa de beneficios de Cuenta DNI se encuentra disponible desde el 2 de enero en las cuentas verificadas de Banco Provincia en redes sociales y dentro de la propia aplicación, donde se pueden consultar los comercios adheridos y los topes actualizados para cada promoción.