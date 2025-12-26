Cuenta DNI activa nuevos descuentos este sábado 27 de diciembre: reintegros, beneficios y cuotas sin interés

El cierre del año suele venir acompañado de ajustes en los gastos cotidianos y una mayor atención al bolsillo. En ese contexto, las billeteras digitales vuelven a ocupar un rol central como herramienta para administrar consumos y aprovechar beneficios que permiten estirar el presupuesto familiar en los últimos días de diciembre.

Descuentos vigentes con Cuenta DNI este sábado

Para el sábado 27 de diciembre, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene su esquema de promociones con reintegros directos para miles de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a impulsar el consumo local y aliviar los gastos habituales del mes.

Los beneficios se acreditan directamente en la cuenta del usuario una vez procesada la operación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Ahorro en comercios de barrio

Uno de los pilares de la jornada está puesto en los negocios de cercanía. Quienes paguen con Cuenta DNI en comercios adheridos acceden a un:

20% de descuento en rubros variados

en rubros variados No incluye carnicerías, granjas ni pescaderías

Tope de reintegro semanal de $4.000 por persona

El beneficio máximo se alcanza con consumos de hasta $20.000, lo que convierte a esta promoción en una de las más utilizadas para compras diarias.

Ferias y mercados bonaerenses con 40% de descuento

Las ferias y mercados de la provincia vuelven a ser protagonistas dentro del programa de beneficios. En estos espacios, el ahorro es mayor siempre que el pago se realice mediante la aplicación en puestos habilitados como comercios.

40% de descuento

Tope de reintegro semanal de $6.000

Beneficio máximo con compras de $15.000

Esta alternativa resulta especialmente atractiva para quienes buscan productos frescos, regionales o artesanales a menor costo.

Beneficios especiales para estudiantes y universidades

El sector educativo también conserva sus promociones activas durante esta semana. Los pagos digitales realizados en:

Buffets universitarios

Comercios dentro de universidades bonaerenses

cuentan con un 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000 por usuario, en línea con los beneficios vigentes en ferias y mercados.

Descuento adicional para jubilados y pensionados del IPS

Los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que cobran sus haberes a través del Banco Provincia acceden a una bonificación extra del 5% en todas sus compras realizadas con Cuenta DNI.

Este porcentaje se suma a las promociones generales, lo que amplía de manera significativa el nivel de ahorro en los comercios adheridos y refuerza el beneficio para los adultos mayores.

Cuotas sin interés para compras no alimentarias

Además de los reintegros, la billetera digital ofrece una opción de financiación para quienes necesiten realizar compras de otros rubros. En comercios de cercanía adheridos, los usuarios pueden pagar en:

3 cuotas sin interés

Con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a Cuenta DNI

Esta modalidad facilita la adquisición de productos sin enfrentar recargos financieros adicionales en un mes de alta demanda.

Cuándo se acredita el reintegro del dinero

Los reintegros no se aplican en el momento de la compra. El sistema procesa la información y acredita el dinero en la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación, plazo habitual de la plataforma para todas sus promociones.

Medios de pago y condiciones a tener en cuenta

Los beneficios están disponibles exclusivamente para ventas minoristas y no se acumulan con otros descuentos particulares que ofrezca cada comercio, salvo el adicional para jubilados.

Para acceder al ahorro, es clave verificar que el local figure en el listado oficial de adheridos. Los pagos pueden realizarse mediante:

Código QR

Clave numérica en terminal de cobro

Enlace de pago enviado al celular

De esta manera, Cuenta DNI continúa posicionándose como una de las herramientas más utilizadas para ahorrar en el cierre de diciembre en miles de comercios bonaerenses.