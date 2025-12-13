¿Cuánto subirán las jubilaciones, pensiones y AUH en enero de 2026?

El inicio del año 2026 trae consigo un ajuste en las prestaciones sociales en Argentina, en un contexto marcado por la persistente inflación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha comunicado los detalles del incremento que afectará a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, en un intento de mitigar el impacto de los precios en la economía familiar.

CÓMO SE APLICARÁ EL AUMENTO DE ENERO DE 2026

A partir de enero de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tendrán un incremento del 2,5%, alineándose con la inflación registrada en noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este ajuste se enmarca en la normativa del DNU 274/24, que establece:

Actualizaciones mensuales y automáticas .

. Aplicación directa según la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Sin necesidad de resoluciones adicionales por parte de ANSES.

De esta manera, el aumento se reflejará de forma inmediata en todos los haberes del sistema previsional y en las principales prestaciones sociales.

CUÁNTO SERÁ LA JUBILACIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA EN ENERO

Con el aumento del 2,5%, la jubilación mínima se establecerá en $349.401,58 a partir de enero, cifra correspondiente al haber mensual base sin adicionales.

Por su parte, el haber máximo ascenderá a $2.351.141,84, reflejando el mismo porcentaje de ajuste. Estos montos son resultado directo del ajuste por inflación, sin considerar refuerzos extraordinarios.

QUÉ PASARÁ CON EL BONO DE $70.000 PARA JUBILADOS

Uno de los temas de mayor interés es la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados con haberes más bajos.

En este momento:

El bono no está confirmado para enero.

para enero. Su continuidad suele anunciarse sobre el cierre del calendario de pagos .

. Si se mantiene, el ingreso mínimo total alcanzaría los $419.401,58.

Se anticipa que una definición oficial será emitida en los días previos al inicio del cronograma de pagos correspondiente al primer mes del año.

CÓMO QUEDAN LAS PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES PREVISIONALES

El ajuste del 2,5% también impactará en otras prestaciones a cargo de la ANSES. A partir de enero de 2026, los montos se establecerán de la siguiente forma:

PUAM : $279.521,26.

: $279.521,26. Pensiones no Contributivas (PNC) : $317.885,75.

: $317.885,75. Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28.

Estos valores se ajustarán bajo el mismo esquema de movilidad mensual vinculado a la inflación.

AUMENTO PARA LA AUH Y LA ASIGNACIÓN POR EMBARAZO

El ajuste de enero también beneficiará a las asignaciones familiares y sociales. Tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación por Embarazo (AUE) se establecerán en $125.505 desde el primer mes de 2026.

Al igual que en otras prestaciones, el incremento se realizará de forma automática y estará relacionado con el Índice de Precios al Consumidor de noviembre, consolidando así el esquema de actualizaciones mensuales vigente.