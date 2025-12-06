Cuánto sale Apple TV en Argentina: precios actualizados a diciembre 2025

Si estás buscando “Apple TV precio argentina”, lo primero que tenés que saber es que existe una confusión muy común entre el servicio de streaming (Apple TV+) y el dispositivo físico (la cajita negra llamada Apple TV 4K).

Acá te voy a detallar los costos reales de ambos para diciembre 2025, separando la tarifa mensual de la suscripción del precio del hardware, y explicándote cómo calcular el impuesto país y las percepciones para que no te lleves sorpresas en el resumen de la tarjeta.

Precio de Apple TV en Argentina

A diferencia de otras plataformas como Netflix o Spotify que a veces pesifican sus tarifas, Apple suele facturar en dólares directamente a tu tarjeta de crédito o débito. Esto significa que el precio que ves en la publicidad no es el final; tenés que sumarle los impuestos locales.

Para cuentas configuradas en la región Argentina/Latinoamérica, el precio base oficial a la fecha es:

Plan Mensual: USD 6.99

Prueba gratuita: 7 días (si sos usuario nuevo).

7 días (si sos usuario nuevo). Promoción: 3 meses gratis si comprás un dispositivo Apple nuevo (iPhone, iPad, Mac o Apple TV).

¿Cuánto termino pagando en pesos?

Para saber cuánto vas a pagar realmente, tenés que calcular el valor al Dólar Tarjeta. Al cierre de este artículo (diciembre 2025), la cuenta que tenés que hacer es la siguiente:

Precio Base (USD) x Cotización Dólar Oficial x Impuestos (aprox. 60%)

Si tomamos un valor estimado del Dólar Tarjeta actual (que ronda los $1.800 ARS por dólar según el banco), el costo final aproximado sería:

Concepto Precio Estimado Precio Base USD 6.99 En Pesos (aprox.) $ 12.700 – $ 13.000 ARS*

> Nota importante: Este monto en pesos varía diariamente según la cotización del dólar oficial de tu banco. Acordate que este consumo consume tu cupo mensual de 200 dólares ahorro.

Apple One: La opción para ahorrar

Si ya pagás iCloud o Apple Music, probablemente te convenga contratar el paquete Apple One. Este bundle agrupa cuatro servicios en una sola cuota mensual, que suele ser más económica que pagarlos por separado.

Precios vigentes en Argentina (en dólares):

Plan Individual: USD 12.95 al mes (Incluye Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade y 50GB de iCloud).

al mes (Incluye Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade y 50GB de iCloud). Plan Familiar: USD 16.95 al mes (Incluye lo mismo pero con 200GB de iCloud y se puede compartir con hasta 5 personas).

Aplicando la misma lógica impositiva, el Plan Individual te estaría costando unos $23.500 ARS finales y el Familiar unos $30.500 ARS finales aproximadamente.

3. Precio del dispositivo Apple TV 4K (Hardware)

Si tu intención de búsqueda era comprar el reproductor multimedia para conectar a tu tele (el aparato físico), los precios son muy distintos. En Argentina, como es un producto importado, el valor varía enormemente entre revendedores oficiales (Resellers) y sitios de comercio electrónico como Mercado Libre.

Actualmente existen dos versiones principales del modelo 2022/2023 (3ra Generación) que se consiguen en el mercado:

Apple TV 4K (Wi-Fi) – 64GB: Precio promedio en retailers: $450.000 a $550.000 ARS .

Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) – 128GB: Precio promedio en retailers: $580.000 a $720.000 ARS .



¿Vale la pena el gasto? Si tenés un ecosistema Apple (iPhone, AirPods), la integración es superior a la de un Chromecast o un Fire Stick. Además, es el único dispositivo que permite usar funciones como FaceTime en la tele o calibrar el color de la pantalla usando tu iPhone.

Dónde comprarlo de forma segura

Podés conseguirlo en distribuidores autorizados como MacStation, iPoint o la tienda oficial de Apple en Mercado Libre. Te sugiero comparar precios porque a veces hay diferencias de hasta un 20% por promociones bancarias.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo pagar Apple TV+ en pesos sin impuestos?

No. Al ser un servicio del exterior facturado en dólares, siempre aplica el Impuesto PAIS y la percepción de Ganancias, salvo que pagues con dólares que ya tengas en tu cuenta (debitando de caja de ahorro en USD), en cuyo caso no se cobran los impuestos, pero usás tus ahorros “cara chica” o “cara grande”.

¿Sirve el Apple TV si tengo Android?

El servicio de streaming (la app) se puede ver en cualquier Smart TV (Samsung, LG), consolas de juegos o vía web en Android.

El dispositivo físico (la caja) funciona mejor con iPhone. Si tenés Android, vas a perder funciones clave como usar el celular de control remoto o enviar contenido vía AirPlay.

¿Cómo doy de baja la suscripción?

Si te arrepentís, podés cancelar en cualquier momento desde: Configuración > Tu Nombre (Apple ID) > Suscripciones. Hacelo al menos 24 horas antes de que cierre tu mes para evitar que te cobren el siguiente período.