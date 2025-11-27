¿Cuánto hay que ganar para vivir bien en Argentina?

Un reciente estudio de una plataforma laboral revela las expectativas salariales de los argentinos en diversos rubros económicos, resaltando las diferencias entre las remuneraciones pretendidas y el costo de vida en el país.

El Índice de Salarios publicado por el INDEC informa que durante septiembre los sueldos aumentaron 2,2% mensual y 46% interanual. En total, en lo que va del año, el incremento fue del 30,4%.

A pesar de estos aumentos, las remuneraciones se encuentran por debajo de la inflación de ese mes, que fue del 2,1% mensual y 30% respecto a diciembre de 2024.

En los primeros thánguros, se registraron subas de 1,4% en el sector privado registrado, 1,1% en el sector público y 5,7% en el sector privado no registrado.

Expectativas salariales en el mercado laboral argentino

Definir un sueldo “ideal” puede resultar complicado, dado que varía dependiendo del rubro y la experiencia de los trabajadores. Sin embargo, la plataforma de empleo Bumeran ha publicado los salarios promedio que los argentinos esperan percibir, los cuales son:

Abastecimiento y Logística: $1.302.890

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.718.647

Aduana y Comercio Exterior: $1.410.923

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $877.844

Comercial, Ventas y Negocios: $1.446.372

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.574.280

Departamento Técnico: $1.226.500

Diseño: $1.257.818

Educación, Docencia e Investigación: $1.220.405

Enfermería: $986.249

Gastronomía y Turismo: $926.491

Gerencia y Dirección General: $2.099.620

Ingeniería Civil y Construcción: $1.660.613

Ingenierías: $1.720.761

Legales: $1.540.651

Marketing y Publicidad: $1.332.996

Minería, Petróleo y Gas: $1.867.584

Naviero, Marítimo, Portuario: $1.389.116

Oficios y Otros: $1.078.339

Producción y Manufactura: $1.487.793

Recursos Humanos y Capacitación: $1.695.012

Salud, Medicina y Farmacia: $1.171.343

Secretarias y Recepción: $1.011.854

Seguros: $1.441.338

Sociología / Trabajo Social: $996.741

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.557.900

Por lo tanto, se estima que un buen sueldo en Argentina debería estar por encima de estas cifras, según cada sector.

Datos sobre el costo de vida en el país

Considerar el costo de vida es crucial para evaluar si un salario es adecuado. Según datos del INDEC de octubre, la Canasta Básica Total (CBT) experimentó un aumento del 3,1%, posicionando el umbral de pobreza para una familia tipo de cuatro integrantes en $1.213.799.

Asimismo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) también creció 3,1%, colocando el umbral de indigencia en $544.304.

Por lo tanto, para no caer por debajo de la línea de pobreza, se requería en octubre:

Una persona necesitó $392.815

Un hogar de tres personas requirió $966.325

Una familia de cuatro integrantes precisó $1.213.799

Para cinco personas, se requería $1.276.649

Para evitar la indigencia, los montos son aún inferiores:

Una persona necesitó $176.150

Una familia de tres integrantes requirió $433.330

Un hogar de cuatro personas precisó $544.304

Para cinco personas, el ingreso ha de ser $572.488

Durante octubre de 2025, tanto la CBA como la CBT acumulan incrementos del 21,1% y 18,5% en lo que va del año y variaciones interanuales del 25,2% y 23%, respectivamente, según el INDEC.