¿Cuánto gana un empleado de Mc Donald’s en Argentina? Sueldo actualizado 2025

Ignacio Hernández
Mc Donalds sueldos

Los sueldos en locales de comida rápida como Mc Donald’s dependen de la categoría del puesto, la jornada (8, 6 o 4 horas) y de adicionales como presentismo, antigüedad o nocturnidad. Acá encontrás los montos vigentes a agosto de 2025 según el CCT 329/00 (Rama Servicios Rápidos), con la equivalencia por jornada completa y parcial.

Qué convenio aplica y cómo se calculan las jornadas

  • Personal encuadrado en CCT 329/2000 – Servicios Rápidos (Pasteleros/Confiteros).
  • La jornada parcial se paga proporcional a las horas trabajadas respecto de la jornada completa.
  • En agosto rige un aumento del 1% al básico y una asignación no remunerativa del 1% para todas las categorías. (Pasteleros)

Sueldo actualizado (agosto 2025) por 8 horas diarias

Montos brutos (básico + asignación no remunerativa del mes).

CategoríaTotal básico + NR
Empleado principiante$865.551
Cajero$1.020.551
Encargado$1.322.468
Maestro/Cocinero/Heladero/Pizzero$1.490.640

Fuente: escala salarial agosto 2025, CCT 329/00.

¿Cuánto se cobra por 6 horas?

Equivalencia proporcional (≈ 75% de la jornada completa) de los mismos cargos.

CategoríaTotal básico + NR (6 h)
Empleado principiante$649.164
Cajero$765.413
Encargado$991.852
Maestro/Cocinero/Heladero/Pizzero$1.117.980

Fuente: escala salarial agosto 2025, CCT 329/00.

¿Cuánto se cobra por 4 horas?

Equivalencia proporcional (≈ 50% de la jornada completa).

CategoríaTotal básico + NR (4 h)
Empleado principiante$432.775
Cajero$510.276
Encargado$661.234
Maestro/Cocinero/Heladero/Pizzero$745.320

Fuente: escala salarial agosto 2025, CCT 329/00.

¿Cuánto se paga por hora?

Valores de agosto 2025 (remunerativo + no remunerativo) de referencia:

  • Empleado principiante: $4.469,43 + $88,07 (NR) por hora.
  • Cajero: $5.264,81 + $103,74 (NR) por hora.
  • Encargado: $6.827,24 + $134,52 (NR) por hora.
  • Maestro/Cocinero/Heladero/Pizzero: $7.697,54 + $151,67 (NR) por hora.
    Según la grilla oficial de la Rama Servicios Rápidos.

Adicionales que pueden mejorar el sueldo

  • Presentismo: 14% sobre la remuneración nominal bruta del mes si no hay inasistencias.
  • Antigüedad: 1% por cada año, desde que cumplís 2 años en la empresa (sobre básico convencional).
  • Nocturnidad: adicional por hora trabajada entre las 21 y las 6.
  • Zona fría / zona austral: plus específico según provincia y modalidad (mensual u horario).
  • Feriados nacionales: se pagan al 150% de la remuneración normal del día laborable.
