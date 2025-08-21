¿Cuánto gana un empleado de Mc Donald’s en Argentina? Sueldo actualizado 2025

Los sueldos en locales de comida rápida como Mc Donald’s dependen de la categoría del puesto, la jornada (8, 6 o 4 horas) y de adicionales como presentismo, antigüedad o nocturnidad. Acá encontrás los montos vigentes a agosto de 2025 según el CCT 329/00 (Rama Servicios Rápidos), con la equivalencia por jornada completa y parcial.

Qué convenio aplica y cómo se calculan las jornadas

Personal encuadrado en CCT 329/2000 – Servicios Rápidos (Pasteleros/Confiteros).

(Pasteleros/Confiteros). La jornada parcial se paga proporcional a las horas trabajadas respecto de la jornada completa.

trabajadas respecto de la jornada completa. En agosto rige un aumento del 1% al básico y una asignación no remunerativa del 1% para todas las categorías. (Pasteleros)

Sueldo actualizado (agosto 2025) por 8 horas diarias

Montos brutos (básico + asignación no remunerativa del mes).

Categoría Total básico + NR Empleado principiante $865.551 Cajero $1.020.551 Encargado $1.322.468 Maestro/Cocinero/Heladero/Pizzero $1.490.640

Fuente: escala salarial agosto 2025, CCT 329/00.

¿Cuánto se cobra por 6 horas?

Equivalencia proporcional (≈ 75% de la jornada completa) de los mismos cargos.

Categoría Total básico + NR (6 h) Empleado principiante $649.164 Cajero $765.413 Encargado $991.852 Maestro/Cocinero/Heladero/Pizzero $1.117.980

Fuente: escala salarial agosto 2025, CCT 329/00.

¿Cuánto se cobra por 4 horas?

Equivalencia proporcional (≈ 50% de la jornada completa).

Categoría Total básico + NR (4 h) Empleado principiante $432.775 Cajero $510.276 Encargado $661.234 Maestro/Cocinero/Heladero/Pizzero $745.320

Fuente: escala salarial agosto 2025, CCT 329/00.

¿Cuánto se paga por hora?

Valores de agosto 2025 (remunerativo + no remunerativo) de referencia:

Empleado principiante: $4.469,43 + $88,07 (NR) por hora.

$4.469,43 + $88,07 (NR) por hora. Cajero: $5.264,81 + $103,74 (NR) por hora.

$5.264,81 + $103,74 (NR) por hora. Encargado: $6.827,24 + $134,52 (NR) por hora.

$6.827,24 + $134,52 (NR) por hora. Maestro/Cocinero/Heladero/Pizzero: $7.697,54 + $151,67 (NR) por hora.

Según la grilla oficial de la Rama Servicios Rápidos.

Adicionales que pueden mejorar el sueldo