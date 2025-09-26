¿Cuánto cuesta viajar a Disney desde Argentina en 2025?

Viajar a Disney continúa siendo uno de los grandes sueños de muchas familias argentinas. Orlando, en el estado de Florida, concentra algunos de los parques temáticos más famosos del mundo y recibe a millones de turistas cada año. Sin embargo, la experiencia también representa un importante esfuerzo económico que requiere planificación previa para evitar sorpresas.

El precio de las entradas a los parques

Los cuatro parques principales de Walt Disney World tienen valores diferenciados según el caso:

Magic Kingdom y Hollywood Studios : u$s148 por persona.

: u$s148 por persona. Epcot : u$s137 por persona.

: u$s137 por persona. Animal Kingdom: u$s126 por persona.

Esto implica que una familia tipo de cuatro integrantes que desee visitar los cuatro parques deberá gastar u$s2.236 solo en entradas.

Muchos turistas también suman el ingreso a Universal Studios, con un costo de u$s148 por persona, lo que agrega u$s592 adicionales para una familia.

Alojamiento: dentro o fuera del complejo

El hospedaje es otro de los factores que más pesa en el presupuesto.

Hoteles dentro de Disney : los precios arrancan en u$s153 por noche , aunque la mayoría se ubica entre u$s250 y u$s800 , dependiendo de la categoría y la temporada. Una estadía de siete noches puede costar entre u$s1.071 y u$s5.600 .

: los precios arrancan en , aunque la mayoría se ubica entre , dependiendo de la categoría y la temporada. Una estadía de siete noches puede costar entre . Hoteles fuera de Disney: resultan más económicos, pero implican gastos y tiempo de traslado diario.

Muchos viajeros optan por combinar algunos días dentro de Disney y otros en hoteles externos para equilibrar la experiencia y los costos.

Cuánto cuesta volar a Miami y llegar a Orlando

Los vuelos desde Argentina a Miami en febrero, uno de los meses más demandados por las vacaciones de verano, se consiguen desde u$s890 por persona. Para una familia de cuatro integrantes, esto representa u$s3.560 en pasajes aéreos.

Desde Miami a Orlando las alternativas más usadas son:

Alquilar un auto , lo más conveniente para familias.

, lo más conveniente para familias. Tren Brightline, cómodo pero más costoso que el alquiler de vehículo.

Cuánto se gasta en comidas dentro de Disney

La comida en los parques suele ser un gasto subestimado pero significativo:

Snacks y comidas rápidas : un combo de hamburguesa con papas y gaseosa cuesta entre u$s13 y u$s17 por persona.

: un combo de hamburguesa con papas y gaseosa cuesta entre por persona. Pizza familiar : entre u$s25 y u$s30 .

: entre . Agua embotellada : alrededor de u$s3,50 .

: alrededor de . Restaurantes temáticos : entre u$s35 y u$s50 por persona , con cenas especiales que superan los u$s70 .

: entre , con cenas especiales que superan los . Menú infantil: rondan los u$s10 y suelen ser abundantes.

Cuánto necesita una familia para una semana en Disney

Si se combinan los principales gastos, una familia tipo que viaje durante una semana a Disney debe considerar:

Vuelos : u$s3.560.

: u$s3.560. Entradas a los cuatro parques : u$s2.236.

: u$s2.236. Alojamiento económico dentro de Disney : u$s1.071.

: u$s1.071. Comidas: valores variables según consumo, pero contemplados dentro del rango final.

El total estimado se ubica entre u$s7.500 y u$s8.200, sin contar souvenirs, compras, traslados internos ni la visita opcional a Universal.