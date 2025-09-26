¿Cuánto cuesta viajar a Disney desde Argentina en 2025?

Denisse Helman
cuanto-cuesta-viaje-disney-argentina

Viajar a Disney continúa siendo uno de los grandes sueños de muchas familias argentinas. Orlando, en el estado de Florida, concentra algunos de los parques temáticos más famosos del mundo y recibe a millones de turistas cada año. Sin embargo, la experiencia también representa un importante esfuerzo económico que requiere planificación previa para evitar sorpresas.

El precio de las entradas a los parques

Los cuatro parques principales de Walt Disney World tienen valores diferenciados según el caso:

Seguro para viaje a Europa: guía y requisitos clave
Mirá también:

Seguro para viaje a Europa: guía y requisitos clave
  • Magic Kingdom y Hollywood Studios: u$s148 por persona.
  • Epcot: u$s137 por persona.
  • Animal Kingdom: u$s126 por persona.

Esto implica que una familia tipo de cuatro integrantes que desee visitar los cuatro parques deberá gastar u$s2.236 solo en entradas.

Muchos turistas también suman el ingreso a Universal Studios, con un costo de u$s148 por persona, lo que agrega u$s592 adicionales para una familia.

Alojamiento: dentro o fuera del complejo

El hospedaje es otro de los factores que más pesa en el presupuesto.

  • Hoteles dentro de Disney: los precios arrancan en u$s153 por noche, aunque la mayoría se ubica entre u$s250 y u$s800, dependiendo de la categoría y la temporada. Una estadía de siete noches puede costar entre u$s1.071 y u$s5.600.
  • Hoteles fuera de Disney: resultan más económicos, pero implican gastos y tiempo de traslado diario.

Muchos viajeros optan por combinar algunos días dentro de Disney y otros en hoteles externos para equilibrar la experiencia y los costos.

Cuánto cuesta volar a Miami y llegar a Orlando

Los vuelos desde Argentina a Miami en febrero, uno de los meses más demandados por las vacaciones de verano, se consiguen desde u$s890 por persona. Para una familia de cuatro integrantes, esto representa u$s3.560 en pasajes aéreos.

Desde Miami a Orlando las alternativas más usadas son:

  • Alquilar un auto, lo más conveniente para familias.
  • Tren Brightline, cómodo pero más costoso que el alquiler de vehículo.

Cuánto se gasta en comidas dentro de Disney

La comida en los parques suele ser un gasto subestimado pero significativo:

  • Snacks y comidas rápidas: un combo de hamburguesa con papas y gaseosa cuesta entre u$s13 y u$s17 por persona.
  • Pizza familiar: entre u$s25 y u$s30.
  • Agua embotellada: alrededor de u$s3,50.
  • Restaurantes temáticos: entre u$s35 y u$s50 por persona, con cenas especiales que superan los u$s70.
  • Menú infantil: rondan los u$s10 y suelen ser abundantes.

Cuánto necesita una familia para una semana en Disney

Si se combinan los principales gastos, una familia tipo que viaje durante una semana a Disney debe considerar:

  • Vuelos: u$s3.560.
  • Entradas a los cuatro parques: u$s2.236.
  • Alojamiento económico dentro de Disney: u$s1.071.
  • Comidas: valores variables según consumo, pero contemplados dentro del rango final.

El total estimado se ubica entre u$s7.500 y u$s8.200, sin contar souvenirs, compras, traslados internos ni la visita opcional a Universal.

Noviembre tendrá un nuevo fin de semana extralargo tras el cambio en los feriados nacionales
Mirá también:

Noviembre tendrá un nuevo fin de semana extralargo tras el cambio en los feriados nacionales
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bna banco nacion descuentos
Banco Nación lanzará en octubre una promoción con reintegro total en compras para algunos grupos
Sociedad
Noticia 2025 20250924 202017 0000
Kicillof rompe el silencio sobre el triple crimen: “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha contra el narcotráfico”
Provincia Sociedad
Festival choripan
Se viene la Fiesta del Choripán: Una jornada imperdible en Ranchos
Provincia Ranchos
Dia agradable soleado primavera clima
La primavera se hace rogar: Así estará el tiempo en la provincia de Buenos Aires
Provincia
Peregrinacion lujan
Fe y comunidad en movimiento: Se viene la Peregrinación a Pie a Luján
Provincia
Noticia 2025 20250925 125446 0000
Video: así es la casa del horror donde hallaron a las tres jóvenes asesinadas
Nacionales
kici pepe
Kicillof rindió homenaje a Pepe Mujica en Nueva York
Provincia

Más leídas