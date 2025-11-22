Cuánto cobrarán los empleados de comercio en diciembre 2025 con aumento, bono y aguinaldo

En un cierre de año marcado por actualizaciones salariales graduales y sumas fijas para sostener el poder adquisitivo, los empleados de comercio se preparan para cobrar en diciembre 2025 los salarios correspondientes a noviembre junto con el medio aguinaldo y el último bono extraordinario mensual. Las categorías más altas dentro del convenio serán las que alcanzarán los montos más elevados, en un esquema que combina aumentos del 1% mensual y un adicional fijo de $40.000.

El último aumento para empleados de comercio: cómo fue la paritaria

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó con las cámaras empresarias una paritaria semestral que fijó incrementos del 1% mensual entre julio y diciembre 2025.

El esquema quedó conformado de la siguiente manera:

• 1% en julio

• 1% en agosto

• 1% en septiembre

• 1% en octubre

• 1% en noviembre

• 1% en diciembre

Además, para compensar una inflación que se proyectaba por encima del tope propuesto por el Gobierno, se pactó una suma fija no remunerativa de $40.000 por mes, igual para todas las categorías. Este monto pasará al básico desde enero 2026.

Cuánto cobrarán en diciembre 2025 según categoría

La siguiente escala corresponde al sueldo conformado (básico + suma fija) y al medio aguinaldo estimado con la remuneración de noviembre, que incluye el último aumento del año. Los montos se expresan en pesos argentinos y ya contemplan el cálculo del SAC del segundo semestre.

Maestranza

Categoría Sueldo conformado Medio aguinaldo Total estimado diciembre Maestranza A $1.095.795,90 $527.898 $1.623.693,85 Maestranza B $1.098.852 $529.426 $1.628.278 Maestranza C $1.109.560 $534.780 $1.644.340

Administrativos

Categoría Sueldo conformado Medio aguinaldo Total estimado diciembre Administrativo A $1.107.268 $533.634 $1.640.902 Administrativo B $1.111.860 $535.930 $1.647.790 Administrativo C $1.116.448 $538.224 $1.654.672 Administrativo D $1.130.218 $545.109 $1.675.327 Administrativo E $1.141.690 $550.845 $1.692.535 Administrativo F $1.158.519 $559.295,5 $1.717.778,5

Cajeros

Categoría Sueldo conformado Medio aguinaldo Total estimado diciembre Cajero A $1.111.091 $535.545,5 $1.646.636,5 Cajero B $1.116.448 $538.224 $1.654.672 Cajero C $1.123.333 $541.666,5 $1.664.999,5

Auxiliares

Categoría Sueldo conformado Medio aguinaldo Total estimado diciembre Auxiliar especializado A $1.120.274 $540.137 $1.660.411 Auxiliar especializado B $1.134.041 $547.020,5 $1.681.061,5

Vendedores

Categoría Sueldo conformado Medio aguinaldo Total estimado diciembre Vendedor A $1.111.091 $535.545,5 $1.646.636,5 Vendedor B $1.134.044 $547.022 $1.681.066 Vendedor C $1.141.690 $550.845 $1.692.535 Vendedor D $1.158.519 $559.295,5 $1.717.778,5

Los sueldos más altos corresponden a Vendedor D y Administrativo F, que en diciembre 2025 cobrarán cerca de $1.717.778,5, incluyendo sueldo, bono y medio aguinaldo.

Qué funciones cumplen las categorías mejor pagas

Las categorías que lideran la escala tienen responsabilidades jerárquicas dentro de los comercios.

Vendedor categoría D: jefe de segunda o encargado de primera. Secunda al jefe de sección y lo reemplaza cuando no está presente.

jefe de segunda o encargado de primera. Secunda al jefe de sección y lo reemplaza cuando no está presente. Administrativo F: el nivel más alto del área administrativa, con tareas de supervisión, gestión y coordinación de personal o áreas específicas.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025

El SAC se estima tomando el 50% de la remuneración devengada más alta del semestre, en este caso, la de noviembre.

Es importante aclarar que la suma fija de $40.000 no integra el cálculo del aguinaldo, por ser un concepto no remunerativo.

Adicionales que se suman al salario

Además del básico, la suma fija y el aguinaldo, los empleados de comercio registrados también perciben diferentes adicionales:

Antigüedad: 1% del básico por cada año de servicio.

1% del básico por cada año de servicio. Presentismo: asignación complementaria establecida por el Art. 40 del CCT.

asignación complementaria establecida por el Art. 40 del CCT. Manejo de caja: adicional remunerativo calculado sobre el sueldo inicial.

adicional remunerativo calculado sobre el sueldo inicial. Horas extra: 50% de recargo en días hábiles; 100% en sábados después de las 13:00, domingos y feriados.

Estos valores aplican únicamente para personas en relación de dependencia bajo el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente. Quienes no estén registrados no tienen garantizado el acceso a estos montos ni a los derechos laborales vinculados.