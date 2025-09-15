¿Cuándo es el próximo feriado? Enterate y planificá tu fin de semana largo

Transcurriendo la primera quincena del noveno mes del año, muchas personas miran con atención el almanaque para saber cuándo será el próximo feriado que les permita tomarse un descanso de sus actividades habituales. De acuerdo con el calendario oficial, el mes de septiembre de 2025 no cuenta con ningún asueto nacional, por lo que habrá que esperar hasta octubre para disfrutar de un día extra de descanso.

En el décimo mes del año se conmemora el Día de la Raza, tal como lo dispuso nuevamente el Gobierno Nacional, el día 12, que este año cae un domingo. Sin embargo, aplicando el nuevo criterio de feriados trasladables, que busca evitar que las celebraciones coincidan con fines de semana, la fecha se trasladó al viernes 10 de octubre, generando así un fin de semana largo de tres días.

Diferencias entre feriados y días no laborables

Las leyes laborales argentinas establecen que durante los feriados nacionales rigen las mismas normas de descanso que los domingos. Si un empleado trabaja en un feriado, debe cobrar el doble de su jornal habitual. Por su parte, en los días no laborables, el empleador puede decidir si se trabaja o no; y, en caso de hacerlo, el salario se abona de manera simple.