Cuándo cobro Volver al Trabajo septiembre 2025: fechas, montos y cómo consultar el pago

El programa Volver al Trabajo, que reemplazó al Potenciar Trabajo junto con la línea Acompañamiento Social, genera cada mes una gran expectativa entre los beneficiarios que esperan el depósito de su prestación. Septiembre no es la excepción y miles de titulares quieren confirmar la fecha de cobro, el monto actualizado y las formas de verificar si ya está acreditado en su cuenta.

Volver al Trabajo: Fecha de cobro septiembre 2025

El pago del programa se realiza de manera mensual siguiendo el mismo cronograma que venía aplicando Potenciar Trabajo. Para septiembre:

Día de acreditación: viernes 5 de septiembre , correspondiente al quinto día hábil del mes.

, correspondiente al del mes. Forma de cobro: se acredita en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario, con posibilidad de retirar el dinero mediante cajeros automáticos o realizar pagos con la tarjeta asociada.

Monto a cobrar en septiembre 2025

El beneficio no sufrió modificaciones en este mes, por lo que el monto se mantiene en:

$78.000 por titular del programa.

Este importe corresponde tanto a Volver al Trabajo como a Acompañamiento Social, las dos ramas que nacieron de la división del ex Potenciar Trabajo.

Cómo consultar si ya tenés acreditado el pago

Podés verificar tu situación de cobro siguiendo estos pasos:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Revisá la sección “Mis cobros” para confirmar la acreditación.

para confirmar la acreditación. También se puede consultar desde la aplicación Mi Argentina , donde figura la fecha exacta de depósito y el monto correspondiente.

, donde figura la fecha exacta de depósito y el monto correspondiente. Otra alternativa es verificar directamente en tu home banking o aplicación del banco asociado a tu cuenta.

Quiénes acceden al programa Volver al Trabajo

El plan está orientado a personas de entre 18 y 49 años que buscan insertarse en el mercado laboral mediante:

Capacitaciones y cursos de formación .

. Prácticas laborales supervisadas .

. Orientación en la búsqueda de empleo .

. Posibilidad de participar en actividades de vinculación laboral a través de oficinas de empleo locales.

Resumen de septiembre 2025