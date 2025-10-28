Cronograma de pagos del IPS: Cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses en octubre

Como cada mes, el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó las fechas en que las personas jubiladas y pensionadas percibirán sus haberes correspondientes a octubre. El organismo detalló que el pago se realizará en dos jornadas consecutivas, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Fechas de cobro para jubilados y pensionados del IPS

El cronograma de pagos de octubre comenzará el jueves 30 de octubre y continuará el viernes 31, siguiendo el siguiente orden:

Jueves 30 de octubre: cobrarán los jubilados y pensionados cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2 y 3 .

cobrarán los jubilados y pensionados cuyos . Ese mismo día también se abonarán las pensiones sociales no contributivas , para beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .

, para beneficiarios con . Viernes 31 de octubre: será el turno de los jubilados y pensionados con DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Pago presencial y fechas límite

El IPS recordó que quienes cobren por ventanilla en sucursales habilitadas podrán hacerlo hasta el martes 25 de noviembre, fecha límite para el retiro presencial de los haberes.

El organismo provincial reiteró que los pagos se acreditarán automáticamente en las cuentas bancarias de cada beneficiario, de acuerdo con el cronograma oficial.

El rol del IPS en la provincia

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el organismo encargado de administrar el sistema previsional bonaerense. Su misión principal es garantizar el pago puntual de jubilaciones, pensiones y beneficios sociales, además de brindar atención personalizada a más de 300.000 personas en toda la provincia. También ofrece asesoramiento sobre trámites jubilatorios, pensiones derivadas y servicios digitales que permiten realizar gestiones sin necesidad de trasladarse a una delegación.