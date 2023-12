Cristina Pérez confirmó que deja la conducción del noticiero de Telefe: “Estamos hablando con el canal”

Cristina Pérez está en pareja con Luis Petri, que acaba de ser elegido ministro de Defensa en el gobierno de Javier Milei, este nombramiento, por un reglamento interno del canal, obliga a la periodista a dejar su trabajo en “Telefe noticias”.

Semanas atrás, la conductora había aclarado que sucedería si Petri llegaba al poder: “Seguramente yo haría otra cosa en el canal. Otro tipo de programa. Pero tampoco eso para mi es algo que me preocupe. No hay una opción. Es mi marido. Yo amo a mi marido. Y me pone ante una posibilidad de cambiar y a eso no le tengo miedo. Yo hago muchas cosas y, desde el periodismo, podemos encontrar muchos caminos”.

Ahora, entrevistada por Laura Di Marco en el ciclo La Trama (LN+), Cristina reconoció que saldrá del noticiero: “Yo traté de tomarlo como una oportunidad, entonces por ahí para mí va ser intentar cosas que no me hubieran dejado intentar antes, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal sobre un programa para mí el año que viene“.

La anfitriona no quedó conforme con la explicación y pidió una respuesta más directa: “¿Vas a dejar el noticiero, entonces?”.

Pérez se sinceró: “Del rol que tengo hoy, sí. Estoy trabajando en un programa para mí con el canal. Esto es nuevito, pero bueno, es así. También es tiempo de renacer“.

A continuación, mirá el video.